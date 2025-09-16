Практика судів
У всіх будівлях з централізованим опаленням встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти

17:32, 16 вересня 2025
Уряд схвалив обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях.
У всіх будівлях з централізованим опаленням встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти
Уряд підтримав законопроект, який зобов’язує встановлювати індивідуальні теплові пункти (ІТП) у всіх будівлях, підключених до систем централізованого теплопостачання.

Індивідуальний тепловий пункт — це сучасний автоматизований пристрій, який встановлюється безпосередньо в будівлі та регулює подачу тепла й гарячої води відповідно до потреб конкретного об’єкта. ІТП приймає теплоносій із централізованої мережі й через теплообмінники забезпечує опалення та гаряче водопостачання будинку. Така система дозволяє точно налаштовувати споживання енергії, що забезпечує стабільне теплопостачання, економію ресурсів і зменшення рахунків за комунальні послуги.

«Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам - зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною. Ми говоримо про масштабне впровадження технологій, які змінюють якість життя українців. Енергоефективність має стати невідʼємною частиною комплексного підходу до формування інфраструктури», — наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Законопроект передбачає, що встановлення ІТП стане обов’язковим для всіх будівель із централізованим опаленням, а їхнє обслуговування здійснюватимуть теплотранспортуючі організації. Це допоможе зменшити втрати тепла, оптимізувати споживання енергії та підвищити якість надання комунальних послуг. Крім того, документ удосконалює порядок формування тарифів, включаючи витрати на встановлення ІТП до тарифу на транспортування теплової енергії.

Для реалізації ініціативи будуть розроблені додаткові нормативні документи, зокрема порядок встановлення та обслуговування ІТП, типовий договір для споживачів, а також правила визначення технічної можливості встановлення пунктів і підготовки будівель до опалювального сезону.

