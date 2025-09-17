ФЛП утратил статус лица с инвалидностью: когда нужно платить ЕСВ

Налоговая отмечает, что ФЛП должен уплатить ЕСВ за тот месяц, когда ему отменили статус инвалидности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физические лица-предприниматели, которые имели статус лиц с инвалидностью, пользуются льготами по уплате единого социального взноса. Однако после утраты этого статуса обязанность по уплате ЕСВ возобновляется.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области рассказывает, когда нужно уплачивать ЕСВ, если ФЛП утратил статус лица с инвалидностью.

Отмечается, что ч. 4 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» установлено, что, в частности, физические лица – предприниматели, в том числе те, которые выбрали упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)), освобождаются от уплаты за себя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

Согласно п. 3 разд. III Порядка обмена информацией между Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Государственным центром занятости и другими органами исполнительной власти, утвержденного приказом Министерства финансов Украины, Министерства социальной политики, Министерства экономики Украины от 20.11.2023 №648/447-н/17498, постановлением Правления ПФУ от 20.11.2023 №49-1, информация, которую предоставляет Пенсионный фонд Государственной налоговой службе, содержит данные о лицах, которые получают пенсию и имеют право на освобождение от уплаты за себя единого взноса согласно требованиям ч. 4 ст. 4 Закона №2464, в том числе являются лицами с инвалидностью, дату установления пенсии (инвалидности), окончания пенсии (инвалидности).

На основании информации, полученной в ПФУ, в реестре страхователей устанавливаются/снимаются соответствующие признаки, в частности, «физическое лицо – пенсионер по возрасту» или «лицо с инвалидностью».

Поскольку Законом №2464 не предусмотрен пропорциональный расчет базы начисления единого взноса для физических лиц – предпринимателей, то месяц, в котором утрачен статус «лица с инвалидностью», является базовым отчетным периодом для таких категорий плательщиков.

Таким образом, физическое лицо – предприниматель (кроме электронных резидентов (е-резидентов)) обязано уплачивать единый взнос за месяц, в котором был утрачен статус «лица с инвалидностью».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.