Европе и США нужно меньше думать о будущих отношениях с РФ, – Зеленский

Зеленский призвал Запад прекратить торговаться по поводу санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News резко раскритиковал Запад за задержки во введении санкций против России, подчеркнув, что Европа и США должны больше думать о поддержке Украины, а не о будущих отношениях с Москвой. По его словам, каждый день торговли и дискуссий о санкциях приводит к значительным потерям украинских жизней, что является «нечестным и опасным».

Он отметил, что Европа декларирует сокращение торговли с Россией на 80%, но призывает США к более жестким санкциям, тогда как президент Трамп, по мнению Зеленского, избегает радикальных мер, чтобы сохранить возможности для дипломатии с Россией.

«Европа говорит: смотри, мы уже сократили на 80%, давай ты наложи более сильные санкции против русских. А президент Трамп, я думаю, считает, что если он наложит сразу все сильные санкции, он закроет возможность дипломатии с русскими. На мой взгляд, это так. Поэтому я и говорю, я считаю, что всем странам нужно перестать думать о себе и своих будущих отношениях с русскими, а больше думать об Украине, потому что это сегодня и сейчас. И каждый день их торговли между собой, кто какие санкции будет накладывать на русских, каждый день стоит нам много, много жизней наших граждан. И это очень опасно. И если честно, не честно», — заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что Украина успешно остановила три наступательные кампании российских войск, а еще две, которые планирует РФ, также не будут иметь успеха.

«Действительно немного меняется настроение в Европе, в США. В целом я рад, действительно рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились. И, на мой взгляд, это очень важный сигнал», — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что нерешительность Запада в вопросе санкций и поддержки Украины имеет трагические последствия. Он призвал международных партнеров действовать быстрее, чтобы уменьшить потери и приблизить победу Украины в войне против российской агрессии.

