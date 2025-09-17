Європі та США треба менше думати про майбутні відносини з РФ, – Зеленський

Зеленський закликав Захід припинити торгуватися щодо санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Sky News різко розкритикував Захід за затримки у запровадженні санкцій проти Росії, наголосивши, що Європа та США повинні більше думати про підтримку України, а не про майбутні відносини з Москвою. За його словами, кожен день торгівлі та дискусій про санкції призводить до значних втрат українських життів, що є «нечесним і небезпечним».

Він зазначив, що Європа декларує скорочення торгівлі з Росією на 80%, але закликає США до жорсткіших санкцій, тоді як президент Трамп, на думку Зеленського, уникає радикальних заходів, щоб зберегти можливості для дипломатії з Росією.

«Європа каже, дивись, ми на 80% вже зменшили, давай ти накладай більш сильні санкції проти руских. А президент Трамп, я думаю, вважає, що якщо він накладе санкції одразу всі сильні, він закриє можливість дипломатії з рускими. На мій погляд це так. Тому я і кажу, я вважаю, що всім країнам треба припинити думати про себе і свої майбутні відносини з рускими, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їхні торгівлі між собою, хто які санкції буде накладати на руских, кожен день вартує нам багато, багато життів наших громадян. І це дуже небезпечно. І якщо чесно, не чесно», — заявив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що Україна успішно зупинила три наступальні кампанії російських військ, а ще дві, які планує РФ, також не матимуть успіху.

«Дійсно трішки змінюється настрій в Європі, в США. В цілому я радий, дійсно радий, що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, і попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал», — підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що нерішучість Заходу у питанні санкцій і підтримки України має трагічні наслідки. Він закликав міжнародних партнерів діяти швидше, щоб зменшити втрати та наблизити перемогу України у війні проти російської агресії.

