Генпрокурор Кравченко настаивает на пожизненном заключении для обвиняемого в убийстве подростка на киевском фуникулере

Раскаяние обвиняемого не повлияло на позицию прокуратуры из-за лжи во время судебного разбирательства – Кравченко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что раскаяние обвиняемого по делу об убийстве на киевском фуникулере не повлияло на его позицию относительно наказания. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», прокуроры требуют пожизненного заключения для подозреваемого.

Искреннее раскаяние мы услышали только в конце, а не в начале. Пока проходило судебное разбирательство, когда мы исследовали конкретные доказательства, обвиняемый лгал суду, сообщал другие данные. Стороне обвинения пришлось дополнительно назначать экспертизу, чтобы доказать, что он лжет во время судебного заседания — что было доказано», — отметил Кравченко, добавив: «Поэтому, по моему мнению, искреннее раскаяние на меня не влияет, и моя позиция не изменилась, как и участника стороны обвинения — пожизненное лишение свободы».

