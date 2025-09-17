Практика судів
Генпрокурор Кравченко наполягає на довічному ув’язненні для обвинуваченого у вбивстві підлітка на київському фунікулері

13:04, 17 вересня 2025
Каяття обвинуваченого не вплинуло на позицію прокуратури через брехню під час судового розгляду – Кравченко.
Генпрокурор Кравченко наполягає на довічному ув’язненні для обвинуваченого у вбивстві підлітка на київському фунікулері
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що каяття обвинуваченого у справі про вбивство на київському фунікулері не вплинуло на його позицію щодо покарання. Як раніше писала «Судово-юридична газета», прокурори вимагають довічного ув’язнення підозрюваному.

Щире каяття ми почули тільки в кінці, а не на початку. Поки відбувався судовий розгляд, коли ми досліджували конкретні докази, то обвинувачуваний брехав суду, повідомляв інші дані. Стороні обвинувачення довелось додатково призначати експертизу, щоб довести, що він бреше під час судового засідання – що було доведено», — зазначив Кравченко, додаючи: Тому, на мою думку, щире каяття на мене не впливає, і моя позиція не змінилась, як і учасника сторони обвинувачення – довічне позбавлення волі».

