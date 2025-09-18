Практика судов
В Киеве будут судить мужчину, который напал на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажного дома

07:36, 18 сентября 2025
Злоумышленник поджидал потерпевшую возле лифта, распылил ей в лицо слезоточивый газ и несколько раз ударил металлической палкой по голове, после чего завладел ее смартфоном.
В Киеве будут судить мужчину, который напал на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажного дома
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве предстанет перед судом мужчина, который совершил нападение на 21-летнюю девушку в подъезде жилого дома в Соломенском районе. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в июле. Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что нападавший в шлеме поджидал потерпевшую возле лифта, затем распылил ей в лицо слезоточивый газ, несколько раз ударил металлической палкой по голове и завладел ее смартфоном.

Тогда злоумышленнику было сообщено о подозрении.

В настоящее время расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит пятнадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества.

