В Киеве будут судить мужчину, который напал на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажного дома

В Киеве предстанет перед судом мужчина, который совершил нападение на 21-летнюю девушку в подъезде жилого дома в Соломенском районе. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в июле. Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что нападавший в шлеме поджидал потерпевшую возле лифта, затем распылил ей в лицо слезоточивый газ, несколько раз ударил металлической палкой по голове и завладел ее смартфоном.

Тогда злоумышленнику было сообщено о подозрении.

В настоящее время расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит пятнадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества.

