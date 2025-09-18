У Києві судитимуть чоловіка, який напав на 21-річну дівчину у під’їзді багатоповерхівки

Зловмисник дочекався потерпілу біля ліфта, розпилив їй в обличчя сльозогінний газ та вдарив декілька раз металевою палицею по голові та заволодів її смартфоном.

У Києві перед судом постане чоловік, який вчинив напад на 21-річну дівчину у під’їзді житлового будинку в Солом’янському районі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції

Інцидент стався у липні. Зловмисником виявився 34-річний киянин.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що нападник у шоломі дочекався потерпілу біля ліфта, а потім розпилив їй у обличчя сльозогінний газ, кілька разів ударив металевою палицею по голові та заволодів її смартфоном.

Тоді зловмиснику повідомили про підозру.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантові загрожує п’ятнадцять років ув’язнення з конфіскацією майна.

