НМТ хотят провести в двухдневном формате — образовательный омбудсмен выступает за однодневную модель

В Украинском центре оценивания качества образования считают реалистичным проведение национального мультипредметного теста (НМТ) в двухдневном формате и готовы к его внедрению. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

«Двухдневный формат вполне реалистичен, и мы готовы к его внедрению при условии принятия решения в ближайшее время», — сказала Вакуленко.

В случае двухдневного формата в первый день участники будут сдавать тест по истории Украины и предмету по выбору, а во второй — по украинскому языку и математике. По словам Вакуленко, предполагается, что сначала все участники будут сдавать один блок, а уже после этого — второй.

В УЦОКО добавляют, что двухдневный формат НМТ будет дороже из-за организационных процессов, которые растянутся на два дня, а также из-за увеличения расходов на охрану экзаменационных центров.

По словам гендиректора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова, ведомство будет готово реализовать двухдневный формат НМТ. Он подчеркнул, что для 80% участников НМТ в тыловых регионах двухдневная модель является лучшей, но, по его мнению, она приведет к массовому переносу тестирования на дополнительную сессию. Также он обратил внимание на сложности двухдневной модели для детей за границей и на прифронтовых территориях.

«Поэтому, если Комитет не даст никаких рекомендаций и не будет решения народных депутатов в законе, министерство будет ориентироваться на ту модель, которая реализовывалась в 2024 и 2025 годах (однодневная модель)», — добавил Шаров.

В свою очередь образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступает за однодневную модель НМТ. Она подчеркнула, что двухдневное тестирование из-за проблем безопасности и затрудненного доступа за границей может привести к тому, что часть детей потеряет возможность сдать НМТ и поступить в украинские вузы.

Глава Комитета Сергей Бабак отметил, что вопрос формата проведения НМТ в один или два дня достаточно сложный, и над ним нужно «дважды подумать». Также он порекомендовал Комитету пока не принимать решения по этому вопросу, но попросил профильные ведомства подготовить матрицу рисков по обоим форматам.

