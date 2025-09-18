Практика судов
  1. В Украине

НМТ хотят провести в двухдневном формате — образовательный омбудсмен выступает за однодневную модель

12:03, 18 сентября 2025
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступает за однодневную модель НМТ из-за проблем безопасности и затрудненного доступа за границей.
НМТ хотят провести в двухдневном формате — образовательный омбудсмен выступает за однодневную модель
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украинском центре оценивания качества образования считают реалистичным проведение национального мультипредметного теста (НМТ) в двухдневном формате и готовы к его внедрению. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

«Двухдневный формат вполне реалистичен, и мы готовы к его внедрению при условии принятия решения в ближайшее время», — сказала Вакуленко.

В случае двухдневного формата в первый день участники будут сдавать тест по истории Украины и предмету по выбору, а во второй — по украинскому языку и математике. По словам Вакуленко, предполагается, что сначала все участники будут сдавать один блок, а уже после этого — второй.

В УЦОКО добавляют, что двухдневный формат НМТ будет дороже из-за организационных процессов, которые растянутся на два дня, а также из-за увеличения расходов на охрану экзаменационных центров.

По словам гендиректора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова, ведомство будет готово реализовать двухдневный формат НМТ. Он подчеркнул, что для 80% участников НМТ в тыловых регионах двухдневная модель является лучшей, но, по его мнению, она приведет к массовому переносу тестирования на дополнительную сессию. Также он обратил внимание на сложности двухдневной модели для детей за границей и на прифронтовых территориях.

«Поэтому, если Комитет не даст никаких рекомендаций и не будет решения народных депутатов в законе, министерство будет ориентироваться на ту модель, которая реализовывалась в 2024 и 2025 годах (однодневная модель)», — добавил Шаров.

В свою очередь образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступает за однодневную модель НМТ. Она подчеркнула, что двухдневное тестирование из-за проблем безопасности и затрудненного доступа за границей может привести к тому, что часть детей потеряет возможность сдать НМТ и поступить в украинские вузы.

Глава Комитета Сергей Бабак отметил, что вопрос формата проведения НМТ в один или два дня достаточно сложный, и над ним нужно «дважды подумать». Также он порекомендовал Комитету пока не принимать решения по этому вопросу, но попросил профильные ведомства подготовить матрицу рисков по обоим форматам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ходе тестирования Минцифры е-нотариата данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах попали в свободный доступ — НПУ заявила о нарушении нотариальной тайны

Глава Минцифры Михаил Федоров тестирует систему е-нотариата, но оказалось, что в тестовой версии в открытый доступ попали данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах – в НПУ заявили, что утечка информации из Наследственного реестра грубо нарушает права граждан на сохранение тайны завещания и создает реальные риски неправомерного доступа к конфиденциальным данным

Ростислав Шурма заявил, что у него нет статуса подозреваемого или обвиняемого, а «немецкая правовая система была введена в заблуждение»

Экс-заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что «немецкая правовая система была введена в заблуждение».

Верховная Рада приняла закон о сборе данных о гражданах из всех реестров в Единую систему социальной сферы

В Единую систему социальной сферы будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов – парламент принял закон.

Президент подписал закон о Военном омбудсмене

Командир или начальник, орган военного управления обязаны будут письменно уведомить Военного омбудсмена о принятых мерах

Президент подписал закон о ратификации соглашения о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут углублять сотрудничество между их правовыми секторами и в уголовно-гражданской сфере, а также для усиления сотрудничества в сфере санкций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді