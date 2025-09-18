НМТ хочуть провести у дводенному форматі — освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

Освітній омбудсмен Надія Лещик виступає за одноденну модель НМТ через безпекові проблеми і ускладнений доступ за кордоном.

В Українському центрі оцінювання якості освіти вважають реалістичним проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у дводенному форматі і готові до його запровадження. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій заявила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

«Дводенний формат є цілком реалистичним і ми готові до його запровадження за умови ухвалення рішення найближчим часом», - сказала Вакуленко.

У разі дводенного формату, у перший день учасники будуть здавати тест з історії України і предмету на вибір, а в другий - з української мови і математики. За словами Вакуленко, передбачається, що спочатку всі учасники здаватимуть один блок, а уже після цього всі учасники здаватимуть другий блок.

У УЦОЯО додають, що дводенний формат НМТ буде дорожчий через організаційні процеси, які подовжаться на два дні, а також через зростання витрат на охорону екзаменаційних центрів.

За словами гендиректора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова, відомство буде готове реалізувати дводенний формат НМТ.

Він підкреслив, що для 80% учасників НМТ в тилових регіонах дводенна модель є кращою, але, на його думку, така модель буде призводити до масового перенесення тестування на додаткову сесію. Також він звернув увагу на складнощі дводенної моделі для дітей за кордоном і на прифронтових територіях.

«Тому, якщо Комітет не надасть ніяких рекомендацій, і не буде рішення народних депутатів у законі, то міністерство буде орієнтуватися на ту модель, яка реалізовувалася в 2024 і 2025 році (одноденна модель)», - додав Шаров.

У свою чергу освітній омбудсмен Надія Лещик виступає за одноденну модель НМТ. Вона підкреслила, що дводенне тестування, через безпекові проблеми і ускладнений доступ за кордоном, може спричинити ситуацію, що частина дітей втратить можливість здати НМТ і вступити в українські виші.

Голова Комітету Сергій Бабак зазначив, що питання формату проведення НМТ в один чи два дні досить складне, і над ним потрібно «двічі подумати», а також рекомендував Комітету на сьогодні не приймати рішення з цього питання, але попросити профільні відомства зробити матрицю ризиків по обидвом форматам.

