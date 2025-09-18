Практика судов
Налоговая объяснила, в какой срок назначается документальная внеплановая проверка по заявлению налогоплательщика

16:55, 18 сентября 2025
Документальную внеплановую проверку проводят по заявлению налогоплательщика, если руководитель контролирующего органа принял решение и оформил его приказом.
Документальная внеплановая проверка по заявлению налогоплательщика проводится в четко установленные законом сроки. Такой механизм дает возможность бизнесу или физическим лицам получить официальное подтверждение правильности ведения учета, корректности уплаты налогов или урегулировать спорные ситуации с налоговыми органами.

Налоговая служба поясняет, что документальная внеплановая проверка осуществляется при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств, в частности, когда начата процедура реорганизации юридического лица (кроме преобразования), прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя, закрытия постоянного представительства или обособленного подразделения юридического лица, в том числе иностранной компании, организации, возбуждено производство по делу о признании банкротом налогоплательщика или подано заявление о снятии с учета налогоплательщика.

Документальной невыездной внеплановой электронной проверкой по заявлению налогоплательщика (далее – электронная проверка) считается проверка, которая проводится на основании заявления, поданного налогоплательщиком с незначительной степенью риска, определенной в соответствии с п. 77.2 ст. 77 НКУ, в контролирующий орган, в котором он находится на налоговом учете.

Заявление подается за 10 календарных дней до ожидаемого начала проведения электронной проверки, но не ранее официального уведомления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, о введении проведения такой проверки для соответствующих налогоплательщиков: которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности; субъектов хозяйствования микро-, малого, среднего предпринимательства; других налогоплательщиков.

Форма заявления, порядок его подачи, принятия решения о проведении электронной проверки устанавливаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Ограничения в основаниях проведения проверок налогоплательщиков, определенные НКУ, не распространяются на проверки, проводимые по обращению налогоплательщика.

О проведении документальной внеплановой проверки руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа принимает решение, которое оформляется приказом.

Таким образом, документальная внеплановая проверка проводится на основании поданного заявления налогоплательщика о проведении проверки после принятия решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, которое оформляется соответствующим приказом.

При этом срок принятия руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа решения о назначении документальной внеплановой проверки по заявлению налогоплательщика (юридического лица, физического лица – предпринимателя) НКУ не определен.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

