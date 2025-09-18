Практика судов
Италия первой в ЕС приняла закон о регулировании ИИ и ввела уголовную ответственность за злоупотребление

15:41, 18 сентября 2025
Новый закон об искусственном интеллекте охватывает медицину, образование, труд и кибербезопасность, предусматривая жесткие наказания за злоупотребление.
Италия первой в ЕС приняла закон о регулировании ИИ и ввела уголовную ответственность за злоупотребление
Италия приняла новый закон об искусственном интеллекте, став первой страной Европейского Союза с комплексным регулированием в этой сфере. Документ согласован с ключевым AI Act, принятым на уровне ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Основные принципы закона

Инициатором стала правительственная команда премьер-министра Джорджи Мелони. Закон определяет основные принципы использования ИИ:

  • ориентация на человека,
  • прозрачность и безопасность,
  • защита приватности,
  • поддержка инноваций и кибербезопасности.

Новые правила охватывают здравоохранение, трудовые отношения, государственное управление, судебную систему, образование и спорт. Предусмотрена обязательная прослеживаемость решений, принятых с помощью ИИ, и участие человека в финальном контроле.

Отдельно установлено: доступ к ИИ для детей до 14 лет возможен только с согласия родителей.

Новые органы и контроль

За развитие и надзор будут отвечать Агентство цифровой Италии и Национальное агентство по кибербезопасности. В то же время свои полномочия сохраняют финансовые и рыночные регуляторы, в частности Банк Италии и Consob.

Уголовная ответственность

Закон вводит наказание за незаконное распространение контента, созданного ИИ (например, дипфейков), — от одного до пяти лет лишения свободы, если причинен вред. Также предусмотрены более строгие санкции за мошенничество, кражу персональных данных и другие преступления с использованием ИИ.

Авторское право и исследования

Произведения, созданные с помощью ИИ, защищены, если в них есть элемент интеллектуального труда человека.

Текстовый и дата-майнинг разрешен только в отношении материалов, не имеющих авторской защиты, или в научных исследованиях аккредитованных учреждений.

Финансирование инноваций

Закон позволяет направить до 1 млрд евро из государственного венчурного фонда на поддержку малых, средних и крупных компаний в сферах ИИ, кибербезопасности, квантовых технологий и телекоммуникаций. В то же время критики считают эту сумму незначительной по сравнению с глобальными инвестициями.

Использование ИИ в медицине и на работе

В сфере здравоохранения алгоритмы могут помогать в диагностике и лечении, но окончательное решение всегда остается за врачом, а пациенты сохраняют право быть полностью информированными.

В трудовых отношениях работодатели обязаны уведомлять сотрудников об использовании систем ИИ.

