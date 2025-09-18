Военнослужащего из Ровно судили за попытку убить сожительницу и СЗЧ

Покушение на жизнь сожительницы и самовольное оставление части обошлись военному тюремному сроку.

40-летний военнослужащий самовольно оставил воинскую часть и поехал в Ровно. В своей квартире, находясь пьяным, он пытался убить сожительницу и сделал всё, чтобы довести преступление до конца. Однако женщина выжила, так как ей своевременно оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в Ровенском апелляционном суде.

Суть дела

Инцидент произошёл в прошлом году 24 ноября. Уже на следующий день обвиняемого задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (далее в тексте — УК): ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его воли) и ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершённое в условиях военного положения).

Местный суд огласил приговор в этом уголовном производстве, признав обвиняемого виновным по указанным выше статьям, и на основании ч. 1 ст. 70 УК, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, назначил обвиняемому окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Обвиняемый обжаловал приговор в Ровенском апелляционном суде. В апелляционной жалобе просил изменить указанный приговор и назначить ему наказание по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК с применением ст. 69 УК (то есть назначение наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи) — 4 года лишения свободы, по ч. 5 ст. 407 УК с применением ст. 69 УК — 4 года лишения свободы. На основании ч. 1 ст. 70 УК, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Не оспаривая фактические обстоятельства и правильность квалификации своих действий, он отметил, что суд первой инстанции при назначении наказания не учёл ряд смягчающих обстоятельств, в частности признание вины и искреннее раскаяние, то, что он извинился перед потерпевшей, которая является его женой, а также отсутствие у неё к нему каких-либо претензий морального или имущественного характера.

Позицию апеллянта поддержал его защитник, просил суд обратить внимание на то обстоятельство, что его подзащитный хочет доказать своё исправление перед обществом путём возвращения в ряды Вооружённых Сил Украины.

Против удовлетворения апелляционной жалобы выступил прокурор, который просил оставить обжалованный стороной защиты приговор без изменений.

Что решил апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел пришёл к выводу об оставлении приговора местного суда в отношении 40-летнего ровенчанина без изменений, а его апелляционной жалобы — без удовлетворения.

Постановляя указанный приговор, суд первой инстанции в полной мере соблюдал требования закона, назначив обвиняемому наказание, которое по своему виду и размеру соответствует как личности виновного, так и установленным обстоятельствам уголовного производства.

При назначении наказания судом была учтена степень тяжести совершённых преступлений, которые, в соответствии с требованиями ст. 12 УК, относятся к категории тяжких (ч. 5 ст. 407 УК) и особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК), общественная опасность содеянного, данные о личности обвиняемого, который ранее не судим, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Также местным судом было учтено наличие обстоятельства, смягчающего наказание — искреннего раскаяния, а также наличие обстоятельств, отягчающих наказание, при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, а именно совершение уголовного правонарушения в отношении лица, с которым он состоит (состоял) в близких отношениях, и совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Совокупность указанных обстоятельств была основанием для вывода местного суда, с которым согласилась и коллегия судей, о возможности назначения обвиняемому минимального наказания, предусмотренного санкциями инкриминированных ему преступлений.

В то же время в указанном уголовном производстве отсутствуют основания, предусмотренные ст. 69 УК, для назначения обвиняемому наказания ниже низшего предела, установленного санкциями инкриминированных ему статей.

