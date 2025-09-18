Військовослужбовця з Рівного судили за спробу вбити співмешканку та СЗЧ

Замах на життя співмешканки та самовільне залишення частини обійшлися військовому тюремним строком.

40-річний військовослужбовець самовільно залишив військову частину та поїхав до Рівного. У своїй квартирі, перебуваючи п’яним, він намагався вбити співмешканку й зробив усе, щоб довести злочин до кінця. Однак жінка вижила, бо їй вчасно надали медичну допомогу. Про це повідомили у Рівненському апеляційному суді.

Суть справи

Інцидент стався торік 24 листопада. Уже наступного дня обвинуваченого затримали й повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу України (далі у тексті — КК): ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, який не був закінчений з причин, які не залежали від його волі) та ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану).

Місцевий суд оголосив вирок у цьому кримінальному провадженні, визнавши обвинуваченого винуватим за згаданими вище статтями, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначив обвинуваченому остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років.

Обвинувачений оскаржив вирок до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі просив вказаний вирок змінити та призначити йому покарання за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 КК, із застосуванням ст. 69 КК (тобто призначення покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією статті), 4 роки позбавлення волі, за ч.5 ст. 407 КК, із застосуванням ст. 69 КК, 4 роки позбавлення волі. На підставі ч.1 ст.70 КК, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити йому остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки.

Не оспорюючи фактичні обставини та правильність кваліфікації своїх дій, зазначив, що суд першої інстанції при призначенні покарання не врахував ряд пом’якшуючих обставин, зокрема визнання вини та щире каяття, те що він вибачився перед потерпілою, яка є його дружиною, а також відсутність у неї до нього будь-яких претензій морального чи майнового характеру.

Позицію апелянта підтримав його захисник, просив суд звернути увагу на ту обставину, що його підзахисний хоче довести своє виправлення перед суспільством шляхом повернення до лав Збройних Сил України.

Проти задоволення апеляційної скарги виступив прокурор, який просив залишити оскаржений стороною захисту вирок без змін.

Що вирішив апеляційний суд

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ прийшов до висновку про залишення вироку місцевого суду стосовно 40-річного рівнянина без змін, а його апеляційної скарги — без задоволення.

Ухвалюючи вказаний вирок, суд першої інстанції повною мірою дотримався вказаних вимог закону, призначивши обвинуваченому покарання, яке за своїм видом та розміром відповідає як особі винного, так і встановленим обставинам кримінального провадження.

При призначенні покарання судом було враховано ступінь тяжкості вчинених злочинів, які, відповідно до вимог ст.12 КК, належать до категорії тяжких (ч.5 ст.407 КК) та особливо тяжких злочинів (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК), суспільну небезпечність вчиненого, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Також місцевим судом було враховано наявність обставини, яка пом’якшує покарання, щире каяття, наявність обставин, які обтяжують покарання, при вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України, а саме вчинення кримінального правопорушення щодо особи, з якою перебуває (перебував) у близьких відносинах, та вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Сукупність вказаних обставин була підставою для висновку місцевого суду, з яким погодилася і колегія суддів, щодо можливості призначення обвинуваченому мінімального покарання, передбаченого санкціями інкримінованих йому злочинів.

Водночас, у вказаному кримінальному провадженні відсутні підстави, передбачені ст.69 КК, для призначення обвинуваченому покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої санкціями інкримінованих йому статей.

