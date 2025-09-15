В Киеве работник автомойки угнал автомобиль клиента и разбил его, фото

18-летний парень не справился с управлением и врезался в столб фонаря.

В Киеве правоохранители задержали работника автомойки, который угнал автомобиль клиента и разбил его. Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что в полицию обратился 24-летний местный житель, который сообщил о пропаже своего автомобиля марки BMW. Он рассказал, что накануне оставил транспортное средство на обслуживание в автомойке, однако позже узнал, что с его автомобилем произошло ДТП.

Правоохранители установили, что к незаконному завладению автомобилем причастен 18-летний юноша, работавший на станции обслуживания.

«Имея на хранении ключи, он решил воспользоваться чужим транспортом и поздно вечером сел за руль автомобиля, оставленного на обслуживание. Далее, двигаясь по улице Набережно-Луговой, молодой человек не справился с управлением и врезался в столб фонаря. К счастью, он не пострадал в результате ДТП. Полицейские проверили его на состояние опьянения, прибор Drager показал 0,98 промилле», — заявили в полиции.

Правоохранители задержали нарушителя, а поврежденный транспортное средство было изъято.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

