У Києві працівник автомийки викрав автомобіль клієнта та розбив його, фото

У Києві правоохоронці затримали працівника автомийки, який викрав автомобіль клієнта та розбив його. Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що до поліції звернувся 24-річний місцевий мешканець, який повідомив про зникнення свого автомобіля марки BMW. Він розповів, що напередодні залишив транспортний засіб на обслуговування в автомийці, однак, згодом дізнався, що за участі його автомобіля сталася автопригода.

Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний 18-річний юнак, який працював на станції обслуговування.

«Маючи на зберіганні ключі, він вирішив скористатися чужим транспортом та пізно ввечері сів за кермо автомобіля, залишеного на обслуговування. Надалі, рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням й врізався у стовп ліхтаря. На щастя, юнак не зазнав ушкоджень в результаті ДТП. Поліцейські перевірили його на стан сп’яніння, прилад Драгер показав 0,98 проміле», - заявили у поліції

Правоохоронці затримали порушника, а пошкоджений транспортний засіб було вилучено.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

