В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта

Установлены универсальные реквизиты билетов для городских, пригородных, междугородных и международных автобусных маршрутов, а также для трамваев, троллейбусов и метрополитена.

В Украине была утверждена единая форма билетов для всех видов общественного транспорта. Соответствующий Приказ №1066 Министерства развития общин и территорий вступает в силу с 1 января 2026 года.

Приказ внедряет электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.

В частности, установлены универсальные реквизиты билетов для:

городских и пригородных автобусных маршрутов;

междугородных и международных автобусных маршрутов;

трамваев и троллейбусов;

метрополитена.

Реквизиты касаются как бумажного, так и электронного билета (имеется в виду билет, оформленный с помощью Автоматизированной системы учета проезда). Оба формата являются равноценными и допустимыми для использования.

Среди обязательных реквизитов для всех билетов:

информация о стоимости (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор – при наличии);

регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);

дата и время отправления/прибытия или срок действия билета;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);

данные о страховом договоре и страховщике;

при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.

