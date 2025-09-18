В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта

В Украине была утверждена единая форма билетов для всех видов общественного транспорта. Соответствующий Приказ №1066 Министерства развития общин и территорий вступает в силу с 1 января 2026 года.
Приказ внедряет электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.
В частности, установлены универсальные реквизиты билетов для:
Реквизиты касаются как бумажного, так и электронного билета (имеется в виду билет, оформленный с помощью Автоматизированной системы учета проезда). Оба формата являются равноценными и допустимыми для использования.
Среди обязательных реквизитов для всех билетов:
