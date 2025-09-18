Практика судов
15:04, 18 сентября 2025
Установлены универсальные реквизиты билетов для городских, пригородных, междугородных и международных автобусных маршрутов, а также для трамваев, троллейбусов и метрополитена.
В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта
В Украине была утверждена единая форма билетов для всех видов общественного транспорта. Соответствующий Приказ №1066 Министерства развития общин и территорий вступает в силу с 1 января 2026 года.

Приказ внедряет электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.

В частности, установлены универсальные реквизиты билетов для:

  • городских и пригородных автобусных маршрутов;
  • междугородных и международных автобусных маршрутов;
  • трамваев и троллейбусов;
  • метрополитена.

Реквизиты касаются как бумажного, так и электронного билета (имеется в виду билет, оформленный с помощью Автоматизированной системы учета проезда). Оба формата являются равноценными и допустимыми для использования.

Среди обязательных реквизитов для всех билетов:

  • информация о стоимости (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор – при наличии);
  • регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);
  • дата и время отправления/прибытия или срок действия билета;
  • данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);
  • данные о страховом договоре и страховщике;
  • при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.

