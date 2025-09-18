Практика судів
В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту

15:04, 18 вересня 2025
Встановлено універсальні реквізити квитків для міських, приміських, міжміських та міжнародних автобусних маршрутів, а також для трамваїв, тролейбусів та метрополітену.
В Україні була затверджена єдина форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний Наказ №1066 Міністерства розвитку громад та територій набуває чинності з 1 січня 2026 року.

Наказ запроваджує електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті.

Зокрема, встановлено універсальні реквізити квитків для:

  • міських та приміських автобусних маршрутів;
  • міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;
  • трамваїв і тролейбусів;
  • метрополітену.

Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду). Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання.

Серед обов’язкових реквізитів до всіх квитків є:

  • інформація про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);
  • реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);
  • дата та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;
  • дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);
  • дані про страховий договір і страховика;
  • за потреби — QR-код на лицьовому боці квитка.

