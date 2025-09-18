В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту

Встановлено універсальні реквізити квитків для міських, приміських, міжміських та міжнародних автобусних маршрутів, а також для трамваїв, тролейбусів та метрополітену.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні була затверджена єдина форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний Наказ №1066 Міністерства розвитку громад та територій набуває чинності з 1 січня 2026 року.

Наказ запроваджує електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті.

Зокрема, встановлено універсальні реквізити квитків для:

міських та приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду). Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання.

Серед обов’язкових реквізитів до всіх квитків є:

інформація про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дата та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);

дані про страховий договір і страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці квитка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.