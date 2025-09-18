В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту

В Україні була затверджена єдина форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний Наказ №1066 Міністерства розвитку громад та територій набуває чинності з 1 січня 2026 року.
Наказ запроваджує електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті.
Зокрема, встановлено універсальні реквізити квитків для:
Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду). Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання.
Серед обов’язкових реквізитів до всіх квитків є:
