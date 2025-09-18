ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Воинские части и ТЦК получили алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан возрастом от 60 лет. Об этом сообщил член Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко.

По его словам, это означает, что процедура официально запущена – теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект 13229, который позволяет добровольно вступать на военную службу по контракту людям, которые достигли предельного возраста пребывания на службе (60 лет).

Как отметила другой член Комитета Ирина Фриз, контракт заключается с согласия командира воинской части и согласованием с Генштабом, пригодность обязательно подтверждает военно-врачебная комиссия, контракт заключается на 1 год с испытательным сроком в 2 месяца и возможностью продления.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, теперь статья 20 Закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что в период действия военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица возрастом от 60 лет, которые признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Для таких лиц, которые принимаются на военную службу по контракту лиц офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта с такими лицами предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого воинского формирования.

Порядок согласования кандидатов 60+ для принятия на военную службу по контракту, а также перечень документов, необходимых для их рассмотрения, определяются Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого воинского формирования.

При принятии лиц 60+ на военную службу по контракту с целью установления соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту устанавливается испытание сроком 2 месяца. В случае установления в период испытания несоответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту такой контракт разрывается досрочно, а военнослужащий увольняется с военной службы в соответствии с подпунктами «и» или «к» п. 3 ч. 5 ст. 26 этого закона.

Предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц 60+, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается один год.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается (разрывается) досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с ч. 5 статьи 26 этого Закона.

Пункт 3 ч. 5 статьи 26, который регулирует основания прекращения или расторжения контракта, будет дополнен пунктами, по которым контракт, заключенный с военнослужащим 60+ будет прекращен или расторгнут:

в связи с признанием военнослужащего таким, который не прошел испытание;

из-за служебного несоответствия.

Автор: Наталя Мамченко

