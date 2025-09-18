ЦИК признала Татьяну Черновол избранной народным депутатом после убийства Андрея Парубия

Татьяна Черновол официально стала народным депутатом после убийства Андрея Парубия.

Фото: 5.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральная избирательная комиссия сообщила, что признала Татьяну Черновол избранной народным депутатом Украины.

«В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Андрея Парубия», — заявили в Комиссии.

В ЦИК напомнили, что Андрей Парубий был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Политической партии «Европейская Солидарность».

Также Комиссия подчеркнула, что рассмотрела указанный документ и признала Татьяну Черновол, следующую по очередности кандидатку, включённую в избирательный список Политической партии «Европейская Солидарность» под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Андрея Парубия похоронили на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.