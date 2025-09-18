ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою після вбивства Андрія Парубія

Тетяна Чорновол офіційно стала народною депутаткою після загибелі Андрія Парубія.

Фото: 5.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральна виборча комісія повідомила, що визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.

«До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія», - заявили у Комісії.

У ЦВК нагадали, що Андрій Парубій був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії «Європейська Солідарність».

Також Комісія підкреслила, що розглянула вказаний документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку Політичної партії «Європейська Солідарність» під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Андрія Парубія поховали на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.



Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.