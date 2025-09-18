Практика судов
Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

15:34, 18 сентября 2025
Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».
Кабмин одобрил законопроект о сохранении минимальной пенсионной выплаты после проведения вычета из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц. Сейчас законопроект в парламенте еще не зарегистрирован.

Законопроектом предлагается определить условия обращения взыскания на пенсию должника, если размер пенсии к выплате является выше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В частности, предполагается, что после проведения вычета из пенсии ее размер к выплате не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также предлагается установить, что пенсии, назначенные в соответствии со статьей 37 Закона 3723-XII «О государственной службе», ежегодно с 1 марта перерасчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, который определяется в соответствии с абзацами 2 и 3 ч. 2 статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Предлагается пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий, сделав его действенным и предсказуемым для лиц, которые сейчас получают пенсии, а также для лиц, которые сейчас проходят военную службу и участвуют в боевых действиях и будут иметь право на пенсию по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» после увольнения со службы, и уточнить способ внесения изменений в законы Украины, касающиеся пенсионного обеспечения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина. А именно в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах». Речь идет о решениях для судебных обязательств по пенсионному обеспечению.

В частности, в рамках этого плана речь идет о:

  • разработке и подаче законопроекта о сохранении минимальной пенсионной выплаты после проведения вычета из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц
  • определении единого подхода к перерасчету специальных пенсий путем их ежегодной индексации, а также некоторых других вопросов для выполнения решений КСУ
  • разработке законопроектов о выплате сумм пенсий, начисленных во исполнение судебных решений, а также о внесении изменения в статью 142 Закона «О судоустройстве и статусе судей» относительно выплаты сумм пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений, и о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса относительно выплаты сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), начисленных во исполнение судебных решений.

Реформа солидарной пенсионной системы предусматривает разработку законопроекта о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно усовершенствования механизма исчисления пенсии и учета пенсионных прав.

Автор: Наталя Мамченко

Кабинет Министров Украины Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

