Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Кабмін схвалив законопроект щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб. Наразі законопроект у парламенті ще не зареєстрований.
Законопроектом пропонується визначити умови звернення стягнення на пенсію боржника, якщо розмір пенсії до виплати є вищим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Зокрема, передбачається, що після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також пропонується встановити, що пенсії, призначені відповідно до статті 37 Закону 3723-XII «Про державну службу», щороку з 1 березня перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2 і 3 ч. 2 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Пропонується переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним для осіб, які зараз отримують пенсії, а також для осіб, які зараз проходять військову службу та беруть участь у бойових діях і матимуть право на пенсію за Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» після звільнення зі служби, та уточнити спосіб внесення змін до законів України, що стосуються пенсійного забезпечення.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну.
А саме у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах». Йдеться про рішення для судових зобов’язань за пенсійними забезпеченнями.
Зокрема в рамках цього плану йдеться про:
Реформа солідарної пенсійної системи передбачає розроблення законопроекту про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.