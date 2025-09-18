Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

Кабмін схвалив законопроект щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб. Наразі законопроект у парламенті ще не зареєстрований.

Законопроектом пропонується визначити умови звернення стягнення на пенсію боржника, якщо розмір пенсії до виплати є вищим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зокрема, передбачається, що після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також пропонується встановити, що пенсії, призначені відповідно до статті 37 Закону 3723-XII «Про державну службу», щороку з 1 березня перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2 і 3 ч. 2 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пропонується переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним для осіб, які зараз отримують пенсії, а також для осіб, які зараз проходять військову службу та беруть участь у бойових діях і матимуть право на пенсію за Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» після звільнення зі служби, та уточнити спосіб внесення змін до законів України, що стосуються пенсійного забезпечення.

А саме у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах». Йдеться про рішення для судових зобов’язань за пенсійними забезпеченнями.

Зокрема в рамках цього плану йдеться про:

розроблення та подання законопроекту щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб

визначено єдиний підхід до перерахунку спеціальних пенсій шляхом їх щорічної індексації, а також деякі інших питань на виконання рішень КСУ

розроблення законопроектів щодо виплати сум пенсій, нарахованих на виконання судових рішень, а також про внесення зміни до статті 142 Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо виплати сум пенсій або щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, нарахованих на виконання судових рішень і про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу щодо виплати сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), нарахованих на виконання судових рішень.

Реформа солідарної пенсійної системи передбачає розроблення законопроекту про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав.

