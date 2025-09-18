Главное управление разведки опровергло российскую дезинформацию о «конфликте» с Офисом Президента

Главное управление разведки Минобороны предупредило об активном распространении фейковых материалов в анонимных телеграм-каналах, которые якобы освещали конфликт с Офисом Президента.
Среди фейков — якобы компрометирующие данные о сотрудниках ГУР МО и участниках общественной организации «Тень», а также утверждения о конфликте между ГУР и Офисом Президента. В ведомстве подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности.
По данным, эти материалы имеют признаки скоординированной информационной кампании с попыткой дискредитации украинских спецслужб и дестабилизации внутренней ситуации.
«Распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации «Тень», а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины не соответствует действительности.
Ее цель — создать ложное впечатление внутриполитической напряженности и нестабильности внутри Украины», — подчеркнули в разведке.
