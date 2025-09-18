Практика судів
Головне управління розвідки спростувало російську дезінформацію щодо «конфлікту» з Офісом Президента

14:46, 18 вересня 2025
В ГУР заявили, що поширені в анонімних телеграм-каналах повідомлення є частиною російської інформаційної кампанії з дискредитації спецслужб та дестабілізації ситуації в країні.
Головне управління розвідки Міноборони попередило про активне поширення фейкових матеріалів в анонімних телеграм-каналах, які нібито висвітлювали конфлікт із Офісом Президента.

Серед фейків — нібито компрометуючі дані про працівників ГУР МО та учасників громадської організації «Тінь», а також твердження про конфлікт між ГУР та Офісом Президента. У відомстві наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

За даними, ці матеріали мають ознаки скоординованої інформаційної кампанії зі спробою дискредитації українських спецслужб і дестабілізації внутрішньої ситуації.

«Поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації «Тінь», а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності.

Її мета — створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України», — наголосили в розвідці.

