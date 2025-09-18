«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада провалила голосование за законопроект 13150 «об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления». Депутаты предлагали, чтобы этим обеспечением законности актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления занимался орган исполнительной власти, который определит Кабмин. Также орган, определенный Кабмином, смог бы приостанавливать действие акта с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене. В дальнейшем суд мог бы принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на основе актов местного самоуправления, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

4 сентября за этот законопроект дали голоса только 206 народных депутатов, и он был отклонен.

В то же время 18 сентября народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин вместе с первым вице-спикером парламента Александром Корниенко зарегистрировали новый законопроект 14048 о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления.

Как отметил Виталий Безгин, этот проект – «это на 99% компромиссное решение со всеми всеукраинскими ассоциациями местного самоуправления и еще одна попытка выполнить наше евроинтеграционное обязательство».

Он подчеркнул, что это будет «самая либеральная форма надзора с четкими рамками, где решение принимает только суд!»

«Единственное исключение, когда решение останавливает самостоятельно МГА, – угроза нарушения территориальной целостности Украины, эта же норма содержалась и в законопроектах 4198 и 13150», добавил он.

Предлагается, что надзор осуществляли:

за областным уровнем самоуправления – центральный орган исполнительной власти, определенный Кабмином

за районным уровнем самоуправления и первый год за базовым уровнем самоуправления – ОГА

за базовым уровнем самоуправления через год после запуска надзорных процедур – РГА.

«Сейчас в этом вопросе взята формула из 13150, но это тот случай, когда дискуссия продолжается», добавил Безгин.

Также предусмотрено, что главы местных государственных администраций координируют и обеспечивают законность в деятельности территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти, способствуют им в выполнении возложенных на эти органы задач.

«Кадровый резерв на должности глав РГА. Делаем первые шаги на пути к профессионализации. Сначала 1/3, а затем 2/3 претендентов на должности глав РГА должны пройти подготовку в кадровом резерве. Процедура же назначения сейчас остается в силе», добавил народный депутат.

По словам Виталия Безгина, этот законопроект имеет целью «оперативно выполнить индикатор Ukraine Facility». То есть, направлен на выполнение требований соглашения, которое предусматривает предоставление Украине средств от ЕС за проведение определенных реформ.

Автор: Наталя Мамченко

