«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада провалила голосування за законопроект 13150 «щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування». Депутати пропонували, аби цим забезпеченням законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування займався орган виконавчої влади, який визначить Кабмін. Також орган, визначений Кабміном, зміг би зупиняти дію акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування. Надалі суд міг би ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на основі актів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

4 вересня за цей законопроект дали голоси лише 206 народних депутатів, і він був відхилений.

Водночас 18 вересня народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін разом з першим віце-спікером парламенту Олександром Корнієнко зареєстрували новий законопроект 14048 про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Як зазначив Віталій Безгін, цей проект – «це на 99% компромісне рішення з усіма всеукраїнськими асоціаціями місцевого самоврядування та ще одна спроба виконати наше євроінтеграційне зобов'язання».

Він підкреслив, що це буде «найліберальніша форма нагляду із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд!»

«Єдиний виняток, коли рішення зупиняє самостійно МДА, загроза порушення територіальної цілісності України, ця ж норма містилася і в законопроектах 4198 та 13150», додав він.

Пропонується, що нагляд здійснювали:

за обласним рівнем самоврядування – центральний орган виконавчої влади, визначений Кабміном

за районним рівнем самоврядування та перший рік за базовим рівнем самоврядування – ОДА

за базовим рівнем самоврядування через рік після запуску наглядових процедур – РДА.

«Наразі в цьому питанні взято формулу із 13150, але це той випадок, коли дискусія триває», додав Безгін.

Також передбачено, що голови місцевих державних адміністрацій координують та забезпечують законність у діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

«Кадровий резерв на посади голів РДА. Робимо перші кроки на шляху до професіоналізації. Спочатку 1/3, а потім 2/3 претендентів на посади голів РДА мають пройти підготовку в кадровому резерві. Процедура ж призначення наразі лишається чинною», додав народний депутат.

За словами Віталія Безгіна, цей законопроект має на меті «оперативно виконати індикатор Ukraine Facility». Тобто, спрямований на виконання вимог угоди, яка передбачає надання України коштів від ЄС за проведення певних реформ.

Автор: Наталя Мамченко

