Трамп заявил о новом ударе США по венесуэльскому судну, видео

США атаковали еще одно венесуэльское судно.

США нанесли очередной удар по судну венесуэльского наркокартеля, которое направлялось в Соединенные Штаты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сегодня утром по моему приказу Вооруженные силы США нанесли ВТОРОЙ кинетический удар по положительно идентифицированным, чрезвычайно жестоким наркокартелям и наркотеррористам в зоне ответственности SOUTHCOM», — написал Трамп.

Он уточнил, что удар, в результате которого погибли трое мужчин, произошел в международных водах.

«Эти чрезвычайно жестокие наркоторговые картели ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ национальной безопасности США, внешней политике и жизненно важным интересам США», — подчеркнул Трамп.

Также президент США опубликовал видео с пометкой «Несекретно», на котором показано судно в водоеме, которое взрывается и загорается.

