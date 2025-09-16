Трамп заявив про новий удар США по венесуельському судну, відео

США атакували ще одне венесуельське судно.

США завдали чергового удару по судну венесуельського наркокартеля, яке прямувало до Сполучених Штатів. Про це заявив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Сьогодні вранці за моїм наказом Збройні сили США здійснили ДРУГИЙ кінетичний удар по позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркокартелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM», – написав Трамп.

Він уточнив, що удар, внаслідок якого загинули троє чоловіків, стався в міжнародних водах.

«Ці надзвичайно жорстокі наркоторгівницькі картели СТАВНОЛЯТЬ ЗАГРОЗУ національній безпеці США, зовнішній політиці та життєво важливим інтересам США», – наголосив Трамп.

Ще президент США оприлюднив відео з позначкою «Некласифіковано», на якому показано судно у водоймі, яке вибухає та спалахує.

