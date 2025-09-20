Практика судов
В Украину уже попытались ввезти первые нелегальные iPhone 17, фото

09:42, 20 сентября 2025
В Ужгороде задержали украинца, который вез из Австрии новенькие iPhone 17.
Украинские таможенники остановили попытку незаконного ввоза новых iPhone 17 в день начала их официальных продаж. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Поздно вечером 19 сентября на таможенном посту «Ужгород автомобильный» пограничники обнаружили в легковом автомобиле 20 незадекларированных смартфонов Apple iPhone 17 серии. Гаджеты были в заводской упаковке и спрятаны среди личных вещей пассажиров.

Нарушителем оказался гражданин Украины, который возвращался из Австрии. Для прохождения контроля он выбрал «зелёный коридор», предполагающий отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако общая стоимость iPhone значительно превышала допустимые нормы.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Все телефоны изъяты.

таможня Apple

