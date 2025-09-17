Практика судов
В Украине насчитывается 768 тысяч неисполненных решений суда по соцвыплатам, на исполнение которых нужно выплатить 85,6 млрд грн

07:55, 17 сентября 2025
Также в правительстве назвали фискальным риском рост объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что может быть обусловлено демобилизацией в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения.
Кабмин при подготовке законопроекта №14000 о Государственном бюджете на 2026 год проанализировал фискальные риски, связанные с социальной сферой.

Как указано в справке, в 2026 году, по оценкам Минсоцполитики, «существует высокая вероятность» наступления фискальных рисков, связанных, в частности, с:

  • «ростом объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что обусловлено демобилизацией военнослужащих в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения»;
  • ростом объема расходов на выплату пенсий лицам, которые имеют право на пенсию по инвалидности вследствие войны и по потере кормильца, что обусловлено ростом численности таких лиц в связи с военной агрессией и проведением боевых действий;
  • ростом объема расходов, предусмотренных на пенсионные выплаты, что обусловлено погашением задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда (расходов на текущие выплаты и по ретроспективным решениям);
  • принятием законодательных актов без определения ресурсов для их финансового обеспечения.

Также в 2026 году возможны фискальные риски, связанные с ростом количества военнопленных, заложников, увеличением вследствие военных действий количества людей с инвалидностью и т. п., которые будут нуждаться в государственной поддержке.

Кроме того, по информации Минсоцполитики, в 2025 году наступили фискальные риски, связанные, в частности, с неуплатой текущих платежей и ростом задолженности по уплате ЕСВ и возмещению льготных пенсий. По состоянию на 1.08.2025 общая сумма задолженности по обязательным страховым платежам и по уплате единого взноса составляла 62,9 млрд, из которой 29,8 млрд грн – по уплате единого взноса и 33,1 млрд грн – по возмещению льготных пенсий.

Также правительство указывает на высокую вероятность роста в 2025 году объема обязательств Пенсионного фонда, связанных с погашением задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда в связи с необходимостью осуществления расходов на текущие выплаты, а также по ретроспективным решениям.

По состоянию на 1.08.2025 насчитывается 768 тысяч ретроспективных решений суда, выданных или принятых после вступления в силу Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» 4901-VI, на исполнение которых за счет средств государственного бюджета необходимо выплатить 85,6 млрд грн.

Следует напомнить, что в июле 2025 года в Кабмине рассказывали об утверждении порядка, который должен был бы решить системную проблему с исполнением судебных решений по пенсиям.

«Текущие выплаты по решениям судов осуществлялись сразу, а начисленные суммы за прошлые периоды ставились в очередь. Из-за этого по состоянию на сегодня государство выплатило только по тем решениям, которые вступили в силу в период до 20 ноября 2020 года, что вызывает недовольство граждан и замечания со стороны международных партнеров, в частности, Европейского суда по правам человека и Совета Европы.

Чтобы упорядочить ситуацию и обеспечить единые, справедливые и понятные для всех правила поведения, в условиях ограниченного финансового ресурса, Правительство приняло постановление, которое устанавливает единый порядок всех выплат на исполнение судебных решений – как ретроспективных (за прошлые периоды), так и текущих», – сообщили тогда в Кабмине.

На то время первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак тогда указала, что «благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату. В то же время, каждый будет иметь доступ к информации: какой объем решений находится на исполнении и с какой динамикой они выплачиваются. Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ. Это позволит сформировать более прозрачную, предсказуемую и цивилизованную систему исполнения судебных решений». Отдельной нормой постановления было предусмотрено внедрение электронного учета всех судебных решений, поступивших для исполнения пенсионным органам. Информация о них будет отображаться в личном кабинете лица на портале ПФУ, а агрегированные данные — публиковаться в формате открытого дашборда на сайте ПФУ.

Для уменьшения влияния на показатели госбюджета фискальных рисков, связанных с социальной сферой, по мнению правительства, необходимо:

  • проведение пенсионной реформы с учетом долгосрочных демографических прогнозов и будущей нагрузки пенсионных выплат на государственные финансы с соблюдением политики сотрудничества с международными партнерами, в частности с МВФ, путем воздержания от введения новых специальных или льготных пенсий, новых дискреционных повышений выплат;
  • учет среднесрочных фискальных и бюджетных последствий любых поправок к законам и подзаконным актам, которые приводят к повышению пенсионных расходов, и создание хорошо урегулированных и полностью профинансированных схем обязательных пенсионных накоплений после отмены военного положения, когда будут созданы необходимые предпосылки и смягчены среднесрочные фискальные риски;
  • продолжение работы по детенизации зарплаты Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом и Гострудом с целью предотвращения уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и увеличения численности наемных работников;
  • обеспечение надлежащей защиты интересов государства в судебных делах по пенсионным вопросам и контроль механизма погашения задолженности по пенсионным выплатам по решениям судов;
  • принятие изменений в законодательство в сфере социальной защиты только в случае наличия ресурсов для их финансового обеспечения.

Автор: Наталя Мамченко

