Zoom запускает фотореалистичные ИИ-аватары и мгновенный перевод на девять языков

Уже в декабре 2025 года Zoom получит одно из крупнейших обновлений в истории сервиса: пользователи смогут выходить на звонки через фотореалистичные аватары и общаться на разных языках без переводчиков.

Как будут работать аватары

Новинка позволит участвовать в видеовстречах даже тогда, когда нет желания или возможности включать камеру. Для создания аватара достаточно загрузить фото в приложение. В дальнейшем пользователь сможет менять образ — например, «одевать» его в деловые костюмы.

Во время звонка система будет считывать мимику и жесты, синхронизируя их с виртуальным отображением в реальном времени.

Защита от подделок

В Zoom уверяют, что заботятся о безопасности. Специальная система Live Camera Authentication будет проверять, совпадает ли лицо в кадре с фото, использованным для создания аватара. Кроме того, рядом с участником появится специальная отметка об использовании ИИ.

Перевод в реальном времени

Еще одна важная функция — мгновенный перевод голоса на девять языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский, арабский, японский, португальский и итальянский. Это означает, что участники смогут говорить на родном языке и одновременно слышать собеседников без задержек.

AI Companion становится еще «умнее»

Обновление также расширит возможности AI Companion. Виртуальный ассистент сможет:

подключаться к офлайн-встречам и сессиям в Microsoft Teams и Google Meet;

автоматически делать заметки и формировать задачи;

помогать с расписанием;

создавать видеоклипы с совещаний.

