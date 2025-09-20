Zoom запускає фотореалістичні ШІ-аватари та миттєвий переклад дев’ятьма мовами

Користувачі зможуть виходити на дзвінки через фотореалістичні аватари та спілкуватися різними мовами без перекладачів.

Вже у грудні 2025 року Zoom отримає одне з найбільших оновлень в історії сервісу: користувачі зможуть виходити на дзвінки через фотореалістичні аватари та спілкуватися різними мовами без перекладачів.

Як працюватимуть аватари

Новинка дозволить брати участь у відеозустрічах навіть тоді, коли немає бажання або можливості вмикати камеру. Для створення аватара потрібно лише завантажити фото у застосунок. Надалі користувач зможе змінювати образ — наприклад, «одягати» його у ділові костюми.

Під час дзвінка система зчитуватиме міміку та жести, синхронізуючи їх із віртуальним відображенням у реальному часі.

Захист від підробок

У Zoom запевняють, що дбають про безпеку. Спеціальна система Live Camera Authentication перевірятиме, чи збігається обличчя у кадрі з фото, використаним для створення аватара. Крім того, біля учасника з’являтиметься спеціальна позначка про використання ШІ.

Переклад у реальному часі

Ще одна важлива функція — миттєвий переклад голосу дев’ятьма мовами: англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською, японською, португальською та італійською. Це означає, що учасники зможуть говорити рідною мовою і водночас чути співрозмовників без затримок.

AI Companion стає ще «розумнішим»

Оновлення також розширить можливості AI Companion. Віртуальний асистент зможе:

долучатися до офлайн-зустрічей та сесій у Microsoft Teams і Google Meet;

автоматично робити нотатки та формувати завдання;

допомагати з розкладом;

створювати відеокліпи з нарад.

