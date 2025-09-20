Практика судов
  1. В Украине

В ГНС пояснили, платят ли НДФЛ предприниматели, призванные на военную службу во время мобилизации

09:06, 20 сентября 2025
Налоговая разъяснила вопрос о налогах для физических лиц — предпринимателей, которые были мобилизованы.
В ГНС пояснили, платят ли НДФЛ предприниматели, призванные на военную службу во время мобилизации
Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области информирует, что ФЛП, призванные на военную службу во время мобилизации, освобождаются от уплаты НДФЛ.

В соответствии с п. 25 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ), самозанятые лица (физические лица – предприниматели, лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность), имевшие или не имевшие наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к выполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, в особый период, определенный Законом Украины от 21 октября 1993 года № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями, либо по контракту, на весь период их военной службы (с первого числа месяца, в котором лицо призвано на военную службу или в котором с лицом заключен контракт, но не ранее 24 февраля 2022 года, до последнего дня месяца, в котором лицо демобилизовано (уволено с военной службы)) освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц в соответствии с разд. IV НКУ, освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по единому налогу в соответствии с главой 1 разд. XIV НКУ, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу в соответствии с п. 16 прим. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Основанием для такого освобождения являются сведения, полученные центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (далее – Единый реестр призывников), о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) самозанятого лица.

Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период, предоставляет центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику, в электронной форме сведения из Единого реестра призывников.

Если самозанятое лицо, призванное на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, по контракту, имеет наемных работников и на срок своей военной службы, на особый период уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или других доходов, обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физических лиц и военного сбора с таких выплат на срок военной службы самозанятого лица несет такое уполномоченное лицо.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор, начисленные и удержанные уполномоченным лицом с таких выплат физическим лицам, уплачиваются в бюджет демобилизованным (уволенным с военной службы) самозанятым лицом, в том числе лицом, проходившим военную службу по контракту, в течение 180 календарных дней со дня его демобилизации (увольнения с военной службы), без начисления штрафных и финансовых санкций, пени.

Положения п. 25 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ применяются с первого дня мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 «О частичной мобилизации», утвержденным Законом Украины от 17 марта 2014 года № 1126-VII «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации».

Начисленные контролирующим органом за период мобилизации или действия контракта суммы авансовых взносов по единому налогу и военному сбору, суммы штрафных санкций и пени за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме авансовых взносов по единому налогу, налогу на доходы физических лиц, военному сбору в порядке и сроки, определенные НКУ, подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды, с учетом срока исковой давности, включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации такого физического лица – предпринимателя, заключенном с таким лицом контракте.

Самозанятое лицо, которое в связи с призывом на военную службу во время мобилизации, на особый период, прохождением военной службы по контракту не выполнило установленные НКУ сроки выполнения налоговых обязанностей, возникших до даты мобилизации, заключения контракта и/или во время прохождения военной службы, освобождается от ответственности, предусмотренной НКУ за невыполнение налоговых обязанностей, при условии выполнения таких обязанностей в течение 180 календарных дней со дня демобилизации (увольнения с военной службы), окончания лечения (реабилитации).

В случае отсутствия в Едином реестре призывников или неполучения центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, сведений о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) самозанятого лица (физического лица – предпринимателя, лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность), такое лицо имеет право подать заявление и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, копию контракта. Процедуры освобождения от уплаты налогов, сборов, неначисления налогов, сборов, списания штрафных (финансовых) санкций, пени, восстановления регистрации как плательщика единого налога, подачи отчетности, уплаты и освобождения от ответственности применяются к самозанятым лицам, которые подали заявление и соответствующие документы в контролирующий орган в соответствии с п. 25 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Ранее ГНС уже сообщала, что мобилизованные ФЛП и те, кто подписал контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на период службы согласно Закону № 4505-IX.

