Практика судов
  1. В мире

В Южной Корее суд оштрафовал комментатора в соцсетях за оскорбление виртуальных K-pop-звезд

10:37, 20 сентября 2025
В Южной Корее суд оштрафовал комментатора в соцсетях за оскорбление виртуальных K-pop-звезд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Южной Корее впервые рассмотрел дело о клевете в отношении виртуальных айдолов и постановил, что даже вымышленных персонажей можно защищать от оскорблений, если они олицетворяют реальных людей. Об этом сообщает BBC.

Что произошло

Суд обязал пользователя соцсетей выплатить 500 тысяч вон (около $360) за оскорбительные высказывания в адрес виртуальной K-pop группы Plave. Участники коллектива — это цифровые аватары, озвученные и анимированные с помощью технологии motion-capture реальными, но анонимными исполнителями.

Иск подала компания Vlast, представляющая Plave. Она утверждала, что комментарии пользователя нанесли эмоциональный вред исполнителям, стоящим за аватарами.

Какими были оскорбления

В июле 2024 года ответчик разместил в соцсетях серию оскорбительных постов, в том числе с нецензурной лексикой. Среди них — комментарии о том, что «люди за аватарами могут быть некрасивыми в реальной жизни» и «выглядят как типичные корейские мужчины».

Сам ответчик настаивал, что оскорбления касались лишь вымышленных персонажей, а не реальных людей.

Что решил суд

Суд отклонил эти аргументы. В решении отмечается: если аватар широко воспринимается как олицетворение реального человека, то атаки на аватара приравниваются к атакам на человека.

Агентство требовало 6,5 млн вон компенсации для каждого из пяти участников группы, но суд присудил лишь по 100 тысяч вон каждому, учитывая «характер оскорблений и обстоятельства инцидента».

Почему это важно

Это одно из первых решений в Южной Корее, которое касается виртуальных K-pop-звезд.

Юристы компании уже подали апелляцию, считая, что дело создает важный прецедент для защиты цифровых персонажей.

Сторонники виртуальных айдолов отмечают: они могут снизить давление на настоящих артистов, чья личная жизнь постоянно находится под пристальным вниманием.

Справка

Plave дебютировали в 2023 году и быстро стали одними из самых успешных виртуальных K-pop-групп. У них более миллиона подписчиков на YouTube, они получали номинации на MAMA Awards 2024, а также победили на Seoul Music Awards.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

В Украине насчитывается 768 тысяч неисполненных решений суда по соцвыплатам, на исполнение которых нужно выплатить 85,6 млрд грн

Также в правительстве назвали фискальным риском рост объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что может быть обусловлено демобилизацией в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения.

«Укрпочта» объявила о закупках на 7 млн грн для размещения видео у TikTok-блогеров и на YouTube

«Укрпочта» ищет услуги TikTok-блогеров и продвижение на YouTube за счет бюджета — объявлены две закупки на сумму более 7 млн грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду