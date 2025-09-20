В Южной Корее суд оштрафовал комментатора в соцсетях за оскорбление виртуальных K-pop-звезд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Южной Корее впервые рассмотрел дело о клевете в отношении виртуальных айдолов и постановил, что даже вымышленных персонажей можно защищать от оскорблений, если они олицетворяют реальных людей. Об этом сообщает BBC.

Что произошло

Суд обязал пользователя соцсетей выплатить 500 тысяч вон (около $360) за оскорбительные высказывания в адрес виртуальной K-pop группы Plave. Участники коллектива — это цифровые аватары, озвученные и анимированные с помощью технологии motion-capture реальными, но анонимными исполнителями.

Иск подала компания Vlast, представляющая Plave. Она утверждала, что комментарии пользователя нанесли эмоциональный вред исполнителям, стоящим за аватарами.

Какими были оскорбления

В июле 2024 года ответчик разместил в соцсетях серию оскорбительных постов, в том числе с нецензурной лексикой. Среди них — комментарии о том, что «люди за аватарами могут быть некрасивыми в реальной жизни» и «выглядят как типичные корейские мужчины».

Сам ответчик настаивал, что оскорбления касались лишь вымышленных персонажей, а не реальных людей.

Что решил суд

Суд отклонил эти аргументы. В решении отмечается: если аватар широко воспринимается как олицетворение реального человека, то атаки на аватара приравниваются к атакам на человека.

Агентство требовало 6,5 млн вон компенсации для каждого из пяти участников группы, но суд присудил лишь по 100 тысяч вон каждому, учитывая «характер оскорблений и обстоятельства инцидента».

Почему это важно

Это одно из первых решений в Южной Корее, которое касается виртуальных K-pop-звезд.

Юристы компании уже подали апелляцию, считая, что дело создает важный прецедент для защиты цифровых персонажей.

Сторонники виртуальных айдолов отмечают: они могут снизить давление на настоящих артистов, чья личная жизнь постоянно находится под пристальным вниманием.

Справка

Plave дебютировали в 2023 году и быстро стали одними из самых успешных виртуальных K-pop-групп. У них более миллиона подписчиков на YouTube, они получали номинации на MAMA Awards 2024, а также победили на Seoul Music Awards.

