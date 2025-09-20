У Південній Кореї суд оштрафував коментатора в соцмережах за образу віртуальних K-pop-зірок

Суд наголосив, що образи на адресу віртуальних персонажів можуть вважатися наклепом на реальних людей, які стоять за ними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Південній Кореї вперше розглянув справу про наклеп на віртуальних айдолів та постановив, що навіть вигаданих персонажів можна захищати від образ, якщо вони уособлюють реальних людей. Про це повідомляє ВВС.

Що сталося

Суд зобов’язав користувача соцмереж виплатити 500 тисяч вон (приблизно $360) за образливі висловлювання на адресу віртуального K-pop гурту Plave. Учасники групи — це цифрові аватари, озвучені та анімовані за допомогою технології motion-capture реальними, але анонімними виконавцями.

Позов подала компанія Vlast, яка представляє Plave. Вона стверджувала, що коментарі користувача завдали емоційної шкоди виконавцям, які стоять за аватарами.

Які були образи

У липні 2024 року відповідач розмістив у соцмережах серію образливих дописів, зокрема із лайкою. Серед них — коментарі про те, що «люди за аватарами можуть бути некрасивими в реальному житті» та «виглядають як типові корейські чоловіки».

Сам відповідач наполягав, що образи стосувалися лише вигаданих персонажів, а не реальних людей.

Що вирішив суд

Суд відкинув ці аргументи. У рішенні наголошено: якщо аватар широко сприймається як уособлення реальної людини, то атаки на аватара прирівнюються до атак на людину.

Агентство вимагало 6,5 млн вон компенсації для кожного з п’яти учасників гурту, але суд присудив лише по 100 тисяч вон кожному, врахувавши «характер образ та обставини інциденту».

Чому це важливо

Це одне з перших рішень у Південній Кореї, яке стосується віртуальних K-pop-зірок.

Юристи компанії вже подали апеляцію, вважаючи, що справа створює важливий прецедент для захисту цифрових персонажів.

Прихильники віртуальних айдолів наголошують: вони можуть зменшити тиск на справжніх артистів, чиє особисте життя постійно під мікроскопом.

Довідка

Plave дебютували у 2023 році та швидко стали одними з найуспішніших віртуальних K-pop-гуртів. Вони мають понад мільйон підписників на YouTube, отримували номінації на MAMA Awards 2024, а також перемогли на Seoul Music Awards.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.