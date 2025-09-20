Пентагон ограничивает доступ журналистов: вход только при условии подписания новых правил

Журналистов будут пускать в здание Минобороны США только после подписания соглашения о запрете на публикацию части информации, даже несекретной.

Министерство обороны США объявило беспрецедентные ограничения для журналистов: доступ в здание отныне возможен только при согласии не публиковать часть информации. Об этом сообщает Politico.

Указывается, что Пентагон сообщил: журналисты, освещающие работу ведомства, смогут попасть в здание только после подписания специального соглашения. В нем говорится о запрете на публикацию не только секретных материалов, но и документов, которые не обозначены как тайные, но, по мнению ведомства, не подлежат разглашению.

«Информация Министерства обороны должна быть одобрена уполномоченным должностным лицом перед тем, как стать публичной, даже если она не засекречена», — говорится в документе.

Нарушение правил грозит журналистам потерей пропуска и доступа в здание.

В Пентагоне пояснили, что любые несанкционированные публикации могут представлять угрозу нацбезопасности США и подвергать военных опасности.

Министр обороны Пит Хегсет заявил: «Пресса не управляет Пентагоном — народ управляет. Это охраняемое здание. Соблюдайте правила или идите прочь».

Издание указывает, что новые правила вписываются в тенденцию последних лет, когда доступ к крупнейшему федеральному агентству США постепенно ограничивался. Теперь у Пентагона появляется широкое право признавать журналистов «угрозой» и отзывать их аккредитации.

