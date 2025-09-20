Практика судів
Пентагон обмежує доступ журналістів: вхід лише за умови підписання нових правил

08:48, 20 вересня 2025
Журналістів пускатимуть у будівлю Міноборони США тільки після підписання угоди про заборону на публікацію частини інформації, навіть несекретної.
Міністерство оборони США оголосило безпрецедентні обмеження для журналістів: доступ до будівлі відтепер можливий лише за умови згоди не публікувати частину інформації. Про це повідомляє Politico.

Вказується, що Пентагон повідомив: журналісти, які висвітлюють роботу відомства, зможуть потрапити до будівлі лише після підписання спеціальної угоди. У ній йдеться про заборону на публікацію не тільки секретних матеріалів, але й документів, що не позначені як таємні, але, на думку відомства, не підлягають розголошенню.

«Інформація Міністерства оборони повинна бути схвалена уповноваженим посадовцем перед тим, як стане публічною, навіть якщо вона не засекречена», — йдеться в документі.

Порушення правил загрожує журналістам втратою перепустки та доступу до будівлі.

У Пентагоні пояснили, що будь-які несанкціоновані публікації можуть становити загрозу нацбезпеці США та наражати військових на небезпеку.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив: «Преса не керує Пентагоном — народ керує. Це охоронювана будівля. Дотримуйтесь правил або йдіть геть».

Видання вказує, що нові правила вписуються у тенденцію останніх років, коли доступ до найбільшого федерального агентства США поступово обмежували. Тепер у Пентагона з’являється широке право визнавати журналістів «загрозою» та відкликати їхні акредитації.

