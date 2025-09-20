«Укрпочта» объявила о закупках на 7 млн грн для размещения видео у TikTok-блогеров и на YouTube

«Укрпочта» ищет услуги TikTok-блогеров и продвижение на YouTube за счет бюджета — объявлены две закупки на сумму более 7 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госпредприятие «Укрпочта» объявило две новые закупки за бюджетные средства.

Речь идет об услугах по размещению рекламных материалов АО «Укрпочта» на YouTube. Тендер рассчитан на сумму в 5,47 млн грн.

Это показы рекламных объявлений в YouTube и услуги по сопровождению рекламной кампании (включает: подготовку медиапланов для продвижения направления, проведение оптимизаций размещений рекламных материалов и т. д.).

Другой тендер объявлен на услуги по созданию и размещению рекламных материалов в форме аудиовизуальных произведений (видеоконтента) на личных страницах третьих лиц в социальной сети TikTok.

Сумма тендера составляет 1,98 млн грн.

Как следует из открытых данных, «Укрпочте» нужны услуги:

по созданию и размещению рекламных материалов на странице блогера в сети Интернет (TikTok): Просмотры видео 100k-200k.

по созданию и размещению рекламных материалов на странице блогера в сети Интернет (TikTok): Просмотры видео 500k-700k.

по созданию и размещению рекламных материалов на странице блогера в сети Интернет (TikTok): Просмотры видео 700k-1 млн и т. д.

Напомним, ранее гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты».

«Предположим, что «Укрпочта» действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или менее 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить?», — отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.