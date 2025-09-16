Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Кабмин в оценке фискальных рисков для бюджета описал проблемы с финансовым состоянием госпредприятия «Укрпочта». Соответствующая оценка прилагается к законопроекту №14000 о государственном бюджете на 2026 год.

Так, АО «Укрпочта» предоставляет универсальные услуги почтовой связи, осуществляет выплату и доставку пенсий и других социальных выплат, финансовые услуги, распространение периодических печатных изданий, торговлю товарами. Компания полностью принадлежит государству, функции акционера выполняет Минразвития.

«Деятельность АО «Укрпочта» в 2024 году была убыточной (убыток составил 413,2 млн грн против 796,4 млн грн в 2023 году). Ликвидность компании в 2024 году снизилась по сравнению с 2023 годом на 9%. Основными факторами являются увеличение торговой и другой кредиторской задолженности. Текущие обязательства Компании превышали ее оборотные активы на 3 726,5 млн грн, что привело к снижению коэффициента текущей ликвидности с 0,69 в 2023 году до 0,63 в 2024 году.

Долговая нагрузка АО «Укрпочта» является чрезвычайно высокой – долг к активам в 2024 году составляет 98%», – отмечает правительство.

Сейчас капитальные расходы сосредоточены на реализации проекта по развитию логистической сети, финансирование по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ в сумме 63 и 30 млн евро соответственно.

В соответствии с ожиданиями АО «Укрпочта» по базовому сценарию в 2025–2028 годах деятельность компании будет прибыльной, что обеспечивается ростом доходов от посылок и управляемым ростом расходов.

По альтернативному сценарию результат деятельности компании является более волатильным – с положительного в 2025 году, снижается до убытков в 2026 году из-за роста операционных расходов и амортизации, и умеренно восстанавливается прибыль с 2027 года.

По негативному сценарию ожидается отрицательный финансовый результат деятельности компании на протяжении всего периода, резко ухудшаясь после 2025 года.

«Сейчас рассматривается вопрос передачи Первого инвестиционного банка АО «Укрпочта» для создания банка финансовой инклюзии, однако есть предостережения НБУ ввиду критического финансового состояния компании.

Так, по оценкам НБУ финансовое состояние АО «Укрпочта» является критическим (с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн) и создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего проедания капитала, что будет ставить вопрос о потребности докапитализации стратегического предприятия. Необходимость докапитализации компании по состоянию на конец мая 2025 года оценивалась НБУ по меньшей мере в 826 млн гривен.

Сам банк является убыточным и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели, и может быть использован только как лицензия. В то же время НБУ отмечает целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии, чтобы избежать дальнейшего накопления рисков и проедания капитала», – указало правительство.

Гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский отреагировал на этот анализ.

«Сегодня некоторые медиа, даже уважаемые, распространили новость, что якобы Укрпочта на грани дефолта, со ссылкой на бюджет.

И сразу, вдруг, выходит новость, что в тех же материалах бюджета НБУ предлагает закрыть ПИН Банк, вместо того чтобы его передать Укрпочте и решить вопрос финансовой инклюзии, за что, кстати, проголосовало 260 депутатов Верховной Рады», – отметил он.

«Никакого дефолта нет и не будет, или, как говорят в Одессе, — не дождетесь.

Источник «дефолта» — письмо НБУ за подписью главы НБУ А. Г. Пышного, где отмечается такая оценка и что якобы докапитализация Укрпочты — это один из четырех ключевых рисков финансовой системы Украины.

Предположим, что это правда (хотя это неправда), и Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов гривен, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк.

Как мы уже сообщали, капитал Укрпочты на 1 июня 2025 года составлял более 4 миллиардов. После того как НБУ изменил порядок расчета капитала, он стал минус 600 миллионов. Еще раз: ничего в мире не произошло, только НБУ изменил расчет. И даже там предусмотрено время до 1 января 2026 года, чтобы привести капитал в соответствие с новыми правилами, что мы и сделаем без единой копейки из государственного бюджета.

Кстати, EBITDA (или операционная прибыль) Укрпочты за 2024 год составила более 650 млн гривен. А убыток был за счет курсовой разницы и амортизации, из-за значительных вложений в автоматизацию сортировки. А кто у нас отвечает за курс гривны?

К сожалению НБУ так и не адаптировал свое законодательство к реалиям и Укрпочта и ломбард регулируются одинаково, из-за чего и возникают такие вопросы», – считает Смелянский.

Также он указал, что в проекте бюджета «нет ни одной строчки на капитализацию Укрпочты».

Автор: Наталя Мамченко

