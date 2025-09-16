Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський назвав «вигаданою історією» оцінку Нацбанку про критичний фінансовий стан «Укрпошти»

Ігор Смілянський: «Припустимо, що Укрпошта справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів грн, або менше 20 мільйонів доларів. Фінансова система України настільки слабка, що 20 мільйонів доларів можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати Укрпошті банк».

Кабмін в оцінці фіскальних ризиків для бюджету описав проблеми з фінансовим станом держпідприємства «Укрпошта». Відповідна оцінка додається до законопроекту №14000 про державний бюджет на 2026 рік.

Так, АТ «Укрпошта» надає універсальні послуги поштового зв’язку, здійснює виплату та доставку пенсій та інших соціальних виплат, фінансові послуги, розповсюдження періодичних друкованих видань, торгівлю товарами. Компанія повністю належить державі, функції акціонера виконує Мінрозвитку.

«Діяльність АТ «Укрпошта» у 2024 році була збитковою (збиток становив 413,2 млн грн проти 796,4 млн грн у 2023 році).

Ліквідність компанії у 2024 році знизилась у порівнянні із 2023 роком на 9%. Основними чинниками є збільшення торгової та іншої кредиторської заборгованості. Поточні зобов’язання Компанії перевищували її оборотні активи на 3 726,5 млн грн, що призвело

до зниження коефіцієнта поточної ліквідності з 0,69 у 2023 році до 0,63 у 2024 році.

Боргове навантаження АТ «Укрпошта» є надзвичайно високим – борг до активів у

2024 році становить 98%», зазначає уряд.

Наразі капітальні витрати зосереджені реалізацію проєкту з розвитку логістичної мережі, фінансування за кредитною угодою з ЄБРР та ЄІБ в сумі 63 та 30 млн євро відповідно.

Відповідно до очікувань АТ «Укрпошта» за базовим сценарієм у 2025–2028 роках діяльність компанії буде прибутковою, що забезпечується зростанням доходів від посилок та керованим зростанням витрат.

За альтернативним сценарієм результат діяльності компанії є більш волатильним – з позитивного у 2025 році, знижується до збитків у 2026 році через зростання операційних витрат та амортизації, та помірно відновлюється прибуток з 2027 року.

За негативним сценарієм очікується негативний фінансовий результат діяльності компанії протягом усього періоду, різко погіршуючись після 2025 року.

«Наразі розглядається питання передачі Першого інвестиційного банку АТ «Укрпошта» для створення банку фінансової інклюзії, проте є застереження НБУ з огляду на критичний фінансовий стан компанії.

Так, за оцінками НБУ фінансовий стан АТ «Укрпошта» є критичним (з 2022 по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилась в 13 разів з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн) та створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого проїдання капіталу, що буде ставити питання про потребу докапіталізації стратегічного підприємства. Необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року оцінювалася НБУ щонайменше в 826 млн гривень.

Сам банк є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес моделі, та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та проїдання капіталу», вказав уряд.

Гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський відреагував на цей аналіз.

«Сьогодні деякі медіа, навіть поважні, поширили новину, що нібито Укрпошта на межі дефолту, з посиланням на бюджет.

І одразу, раптом, виходить новина, що в тих самих матеріалах бюджету НБУ пропонує закрити ПІН Банк, замість того, щоб його передати Укрпошті та вирішити питання фінансової інклюзії, за що, до речі проголосувало 260 депутатів Верховної Ради», зазначив він.

«Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся.

Джерело «дефолту» — лист НБУ за підписом голови НБУ А. Г. Пишного, де зазначається така оцінка і що нібито докапіталізація Укрпошти — це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України.

Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і Укрпошта справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів гривень, або менше 20 мільйонів доларів. Фінансова система України настільки слабка, що 20 мільйонів доларів можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати Укрпошті банк.

Як ми вже повідомляли, капітал Укрпошти на 1 червня 2025 року становив понад 4 мільярди. Після того як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів. Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету.

До речі, EBITDA (або операційний прибуток) Укрпошти за 2024 рік склав понад 650М гривень. А збиток був за рахунок курсової різниці та амортизації, через значні вкладення в автоматизацію сортування. А хто в нас відповідає за курс гривні?

На жаль НБУ так і не адаптувало своє законодавство до реалій і Укрпошта і ломбард регулюються однаково, через що і виникають такі питання», вважає Смілянський.

Також він вказав, що у проекті бюджету «немає жодного рядка на капіталізацію Укрпошти».

Автор: Наталя Мамченко

