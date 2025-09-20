Укрпошта оголосила про закупівлі на 7 млн грн для розміщення відео у ТікТок-блогерів та на YouTube

Держпідприємство «Укрпошта» оголосило дві нові закупівлі за бюджетні кошти.
Йдеться про послуги з розміщення рекламних матеріалів АТ «Укрпошта» на YouTube. Тендер розрахований на суму у 5,47 млн грн.
Йдеться про покази рекламних оголошень в Youtube та послуги з супроводження рекламної кампанії (включає: підготовку медіа-планів для просування напрямку, проведення оптимізацій розміщень рекламних матеріалів тощо).
Інший тендер оголошений на послуги по створенню та розміщенню рекламних матеріалів у формі аудіовізуальних творів (відеконтенту) на особистих сторінках третіх осіб у соціальній мережі ТікТок.
Сума тендеру складає 1,98 млн грн.
Як випливає з відкритих даних, Укрпошті потрібні послуги:
Нагадаємо, раніше Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський назвав «вигаданою історією» оцінку Нацбанку про критичний фінансовий стан «Укрпошти».
«Припустимо, що Укрпошта справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів грн, або менше 20 мільйонів доларів. Фінансова система України настільки слабка, що 20 мільйонів доларів можуть її зруйнувати?» – зазначив він.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.