Суд США: выпас скота не может иметь приоритет над защитой диких животных

Суд отменил план выпаса скота в среде обитания медведей гризли в Монтане.

Федеральный суд США отменил решение Службы лесов о расширении выпаса скота в Монтане, недалеко от национального парка Йеллоустон. Причина — угроза для медведей гризли, которые находятся под охраной. Об этом сообщает Courthouse News.

Почему это важно

Йеллоустон и соседние горные районы — один из немногих регионов США, где ещё сохранились популяции гризли. Это символ американской дикой природы, который когда-то находился на грани исчезновения. Вмешательство человека, в частности выпас скота, создаёт угрозу для восстановления этого вида.

Решение суда

Судья Дональд Моллой постановил, что Служба лесов США нарушила экологическое законодательство, когда одобрила новые соглашения на выпас скота в национальном лесу Кастер-Галлатин (горный хребет Абсарока). Экологические организации доказали: в плане вовсе не учтён вопрос связности ареалов обитания гризли — важного фактора для выживания животных.

«Игнорировать этот аспект нельзя. Отсутствие какой-либо оценки — это грубая ошибка», — отметил судья.

Реакция природоохранителей

«Это словно намеренно создавать условия для конфликтов между медведями и людьми», — заявила Андреа Заккарди из Центра биологического разнообразия.

«Гризли нужны безопасные коридоры для передвижения. Без этого восстановление популяции невозможно», — подчеркнул юрист Мэттью Бишоп.

«Домашний скот не может иметь приоритет над дикой природой. Это принципиально ошибочный подход», — добавил Клинт Нейгел, президент Gallatin Wildlife Association.

Что дальше

Суд обязал ведомство доработать план, учитывая экологические риски. Формально Служба лесов сможет повторно принять подобное решение, но только при условии, что оно будет соответствовать требованиям закона.

