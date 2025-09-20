Практика судів
  1. У світі

Суд США: випас худоби не може мати пріоритет над захистом диких тварин

10:01, 20 вересня 2025
Суд скасував план випасу худоби в середовищі проживання ведмедів гризлі в Монтані.
Суд США: випас худоби не може мати пріоритет над захистом диких тварин
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд США скасував рішення Служби лісів про розширення випасу худоби в Монтані, неподалік Єллоустонського національного парку. Причина — загроза для ведмедів гризлі, які перебувають під охороною. Про це повідомляє Courthouse News.

Чому це важливо

Єллоустон та сусідні гірські райони — один із небагатьох регіонів США, де ще збереглися популяції гризлі. Це символ американської дикої природи, який колись перебував на межі зникнення. Втручання людини, зокрема випас худоби, створює небезпеку для відновлення цього виду.

Рішення суду

Суддя Дональд Моллой постановив, що Служба лісів США порушила екологічне законодавство, коли погодила нові угоди на випас худоби в національному лісі Кастер-Галлатін (гірський хребет Абсарока). Екологічні організації довели: у плані взагалі не враховано питання зв’язності ареалів проживання гризлі — важливого фактору для виживання тварин.

«Ігнорувати цей аспект не можна. Відсутність будь-якої оцінки — це груба помилка», — зазначив суддя.

Реакція природоохоронців

«Це ніби навмисно створювати умови для конфліктів між ведмедями і людьми», — заявила Андреа Заккарді з Центру біологічного різноманіття.

«Гризлі потрібні безпечні коридори для пересування. Без цього відновлення популяції неможливе», — наголосив юрист Метью Бішоп.

«Домашня худоба не може мати пріоритет над дикою природою. Це принципово хибний підхід», — додав Клінт Нейгел, президент Gallatin Wildlife Association.

Що далі

Суд зобов’язав відомство доопрацювати план, врахувавши екологічні ризики. Формально Служба лісів зможе повторно ухвалити подібне рішення, але лише за умови, що воно відповідатиме вимогам закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду