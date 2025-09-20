Суд США: випас худоби не може мати пріоритет над захистом диких тварин

Суд скасував план випасу худоби в середовищі проживання ведмедів гризлі в Монтані.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд США скасував рішення Служби лісів про розширення випасу худоби в Монтані, неподалік Єллоустонського національного парку. Причина — загроза для ведмедів гризлі, які перебувають під охороною. Про це повідомляє Courthouse News.

Чому це важливо

Єллоустон та сусідні гірські райони — один із небагатьох регіонів США, де ще збереглися популяції гризлі. Це символ американської дикої природи, який колись перебував на межі зникнення. Втручання людини, зокрема випас худоби, створює небезпеку для відновлення цього виду.

Рішення суду

Суддя Дональд Моллой постановив, що Служба лісів США порушила екологічне законодавство, коли погодила нові угоди на випас худоби в національному лісі Кастер-Галлатін (гірський хребет Абсарока). Екологічні організації довели: у плані взагалі не враховано питання зв’язності ареалів проживання гризлі — важливого фактору для виживання тварин.

«Ігнорувати цей аспект не можна. Відсутність будь-якої оцінки — це груба помилка», — зазначив суддя.

Реакція природоохоронців

«Це ніби навмисно створювати умови для конфліктів між ведмедями і людьми», — заявила Андреа Заккарді з Центру біологічного різноманіття.

«Гризлі потрібні безпечні коридори для пересування. Без цього відновлення популяції неможливе», — наголосив юрист Метью Бішоп.

«Домашня худоба не може мати пріоритет над дикою природою. Це принципово хибний підхід», — додав Клінт Нейгел, президент Gallatin Wildlife Association.

Що далі

Суд зобов’язав відомство доопрацювати план, врахувавши екологічні ризики. Формально Служба лісів зможе повторно ухвалити подібне рішення, але лише за умови, що воно відповідатиме вимогам закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.