В Одесской области разворовали 1 млн грн во время ремонта детского сада

В смету включили строительные материалы по заведомо завышенным ценам — некоторые из них более чем в 6 раз превышали рыночную стоимость.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей начальницы управления образования, культуры, туризма, молодежи и спорта одного из поселковых советов Одесского района.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, находясь на должности руководителя управления образования, она организовала капитальный ремонт крыши детского сада без надлежащего бюджетного назначения и правового оформления.

Проектно-сметную документацию изготавливали на основании устной договоренности с проектировщиком, без технического задания и с нарушением государственных строительных норм.

«В смету включили строительные материалы по заведомо завышенным ценам — некоторые из них более чем в 6 раз превышали рыночную стоимость. Например, стоимость минераловатного утеплителя в документации составляла более 7700 грн за кубический метр, при рыночной — около 1100 грн за кубический метр», — заявили в прокуратуре.

Позже должностное лицо, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия, инициировало решение поселкового совета о выделении средств из резервного фонда для ликвидации последствий непогоды и ремонта крыши. Она организовала проведение закупки без использования электронной системы публичных закупок на основании незаконно изготовленной проектной документации.

В декабре 2023 года по результатам такой процедуры с частной фирмой заключили договор на сумму более 3 млн грн.

Работы были выполнены по заведомо завышенным ценам, в результате чего бюджету Доброславского поселкового совета нанесены убытки на сумму почти 1 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.