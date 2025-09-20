На Одещині розікрали 1 млн грн під час ремонту дитячого садка

До кошторису включили будівельні матеріали за завідомо завищеними цінами — деякі з них у понад 6 разів перевищували ринкову вартість.

На Одещині правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно колишньої начальниці управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту однієї з селищних рад Одеського району.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, будучи на посаді керівника управління освіти, вона організувала капітальний ремонт покрівлі дитячого садка без належного бюджетного призначення та правового оформлення.

Проектно-кошторисну документацію виготовляли на підставі усної домовленості з проектантом, без технічного завдання та з порушенням державних будівельних норм.

«До кошторису включили будівельні матеріали за завідомо завищеними цінами — деякі з них у понад 6 разів перевищували ринкову вартість. Наприклад, вартість мінераловатного утеплювача в документації складала понад 7700 грн за кубічний метр, при ринковій — близько 1100 грн за метр кубічний», - заявили у прокуратурі.

Згодом посадовиця, посилаючись на несприятливі погодні умови, ініціювала рішення селищної ради про виділення коштів з резервного фонду для ліквідації наслідків негоди та ремонту покрівлі. Організувала проведення закупівлі без використання електронної системи публічних закупівель на підставі незаконно виготовленої проектної документації.

У грудні 2023 року за результатами такої процедури з приватною фірмою уклали договір на понад 3 млн грн.

Роботи виконані за завідомо завищеними цінами, унаслідок чого бюджету Доброславської селищної ради спричинено збитки на суму майже 1 млн грн.

