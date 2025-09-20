Документы для животного — как и где оформить ветпаспорт

В Украине оформить ветеринарно-санитарный паспорт можно в государственной больнице ветеринарной медицины. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Чтобы оформить ветеринарно-санитарный паспорт, необходимо:
Провести осмотр животного у государственного врача ветеринарной медицины.
Убедиться, что животное имеет маркировку: микрочип (его нужно считать с помощью сканера) или клеймо, нанесенное не позже 3 июля 2011 года. Данные об идентификации животного нужно внести в ветсанпаспорт.
Предоставить подтверждение о прививке от бешенства.
Такие требования определены частью 3.4 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденных приказом Минагрополитики № 288.
Подтверждением прививки от бешенства является документ, в котором содержатся:
Ветеринарно-санитарный паспорт остается действительным на протяжении всей жизни животного.
Можно ли внести в паспорт прививки, сделанные ранее?
Нет, сведения о прививках из вышеупомянутого документа не могут быть перенесены в ветеринарно-санитарный паспорт — согласно пункту 2.1 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденных приказом Минагрополитики № 288.
Нужно ли проводить дополнительные обработки перед вакцинацией?
Проконсультируйтесь со своим врачом ветеринарной медицины, чтобы обеспечить надлежащий иммунный ответ.
Чаще всего перед прививкой рекомендуют обработать животное от внутренних и внешних паразитов за 7–10 дней до вакцинации, однако подробные рекомендации могут различаться в зависимости от препарата.
Основания для отказа в выдаче документа:
Вам могут отказать в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта на животное, если:
Врач не может осмотреть животное.
У животного нет идентификатора (микрочипа или клейма, нанесенного не позже 3 июля 2011 года).
Нет прививки от бешенства и документа, подтверждающего ее, а владелец отказывается вакцинировать животное.
Как определить, что ветеринарный паспорт установленного образца?
Форма установленного образца ветеринарно-санитарного паспорта утверждена приказом Минагрополитики № 288.
Такой паспорт оформляется на двух языках — украинском и английском — и содержит на обложке ISO-код Украины и номер паспорта.
