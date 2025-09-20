Практика судов
  1. В Украине

Документы для животного — как и где оформить ветпаспорт

10:55, 20 сентября 2025
Украинцам напомнили, где получить ветпаспорт для животного.
Документы для животного — как и где оформить ветпаспорт
Фото: dpss.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине оформить ветеринарно-санитарный паспорт можно в государственной больнице ветеринарной медицины. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Чтобы оформить ветеринарно-санитарный паспорт, необходимо:

Провести осмотр животного у государственного врача ветеринарной медицины.

Убедиться, что животное имеет маркировку: микрочип (его нужно считать с помощью сканера) или клеймо, нанесенное не позже 3 июля 2011 года. Данные об идентификации животного нужно внести в ветсанпаспорт.

Предоставить подтверждение о прививке от бешенства.

Такие требования определены частью 3.4 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденных приказом Минагрополитики № 288.

Подтверждением прививки от бешенства является документ, в котором содержатся:

  • дата вакцинации,
  • название вакцины, ее серия и номер,
  • ФИО врача, который проводил прививку,
  • подпись врача,
  • печать хозяйствующего субъекта (ветеринарного учреждения), где работает врач.

Ветеринарно-санитарный паспорт остается действительным на протяжении всей жизни животного.

Можно ли внести в паспорт прививки, сделанные ранее?

Нет, сведения о прививках из вышеупомянутого документа не могут быть перенесены в ветеринарно-санитарный паспорт — согласно пункту 2.1 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденных приказом Минагрополитики № 288.

Нужно ли проводить дополнительные обработки перед вакцинацией?

Проконсультируйтесь со своим врачом ветеринарной медицины, чтобы обеспечить надлежащий иммунный ответ.

Чаще всего перед прививкой рекомендуют обработать животное от внутренних и внешних паразитов за 7–10 дней до вакцинации, однако подробные рекомендации могут различаться в зависимости от препарата.

Основания для отказа в выдаче документа:

Вам могут отказать в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта на животное, если:

Врач не может осмотреть животное.

У животного нет идентификатора (микрочипа или клейма, нанесенного не позже 3 июля 2011 года).

Нет прививки от бешенства и документа, подтверждающего ее, а владелец отказывается вакцинировать животное.

Как определить, что ветеринарный паспорт установленного образца?

Форма установленного образца ветеринарно-санитарного паспорта утверждена приказом Минагрополитики № 288.

Такой паспорт оформляется на двух языках — украинском и английском — и содержит на обложке ISO-код Украины и номер паспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

В Украине насчитывается 768 тысяч неисполненных решений суда по соцвыплатам, на исполнение которых нужно выплатить 85,6 млрд грн

Также в правительстве назвали фискальным риском рост объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что может быть обусловлено демобилизацией в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения.

«Укрпочта» объявила о закупках на 7 млн грн для размещения видео у TikTok-блогеров и на YouTube

«Укрпочта» ищет услуги TikTok-блогеров и продвижение на YouTube за счет бюджета — объявлены две закупки на сумму более 7 млн грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду