Документи для тварини — як та де оформити ветпаспорт

Українцям нагадали, де отримати ветпаспорт для тварини.

В Україні оформити ветеринарно-санітарний паспорт можна в державній лікарні ветеринарної медицини. Про це нагадала Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Щоб оформити ветеринарно-санітарний паспорт, потрібно:

Провести огляд тварини у державного лікаря ветеринарної медицини.

Переконатися, що тварина має маркування: мікрочип (його потрібно зчитати за допомогою сканера) або клеймо, нанесене не пізніше 3 липня 2011 року. Дані про ідентифікацію тварини треба внести до ветсанпаспорту.

Надати підтвердження про щеплення від сказу.

Такі вимоги визначаються частиною 3.4 Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затвердженого наказом Мінагрополітики № 288.

Підтвердженням щеплення від сказу є документ, у якому містяться:

дата вакцинації,

назва вакцини, її серія та номер,

ПІБ лікаря, який проводив щеплення,

підпис лікаря,

печатка суб’єкта господарювання (ветеринарної установи), де працює лікар.

Ветеринарно-санітарний паспорт залишається чинним упродовж усього життя тварини.

Чи можна внести до паспорта щеплення, зроблене раніше?

Ні, відомості про щеплення із вищезгаданого документа не можуть бути перенесені в ветеринарно-санітарний паспорт — відповідно до пункту 2.1. Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затвердженого наказом Мінагрополітики № 288.

Чи потрібно проводити додаткові обробки перед вакцинацією?

Проконсультуйтесь зі своїм лікарем ветеринарної медицини, щоб забезпечити належну імунну відповідь.

Найчастіше перед щепленням рекомендують обробити тварину від внутрішніх та зовнішніх паразитів за 7-10 днів до вакцинації, однак детальні рекомендації можуть різнитись в залежності від препарату.

Підстави для відмови у видачі документу

Вам можуть відмовити у видачі ветеринарно-санітарного паспорту на тварину, якщо:

Лікар не може оглянути тварину.

У тварини немає ідентифікатора (мікрочипа або клейма, нанесеного не пізніше 3 липня 2011 року).

Немає щеплення від сказу та документа, що підтверджує його, і власник відмовляється вакцинувати тварину.

Як визначити, чи ветеринарний паспорт встановленого зразка?

Форма встановленого зразка ветеринарно-санітарного паспорта затверджена наказом Мінагрополітики № 288.

Такий паспорт оформлюється двома мовами – українською та англійською – і містить на обкладинці ISO код України та номер паспорта.

