День фармацевта 2025 – лучшие поздравления в прозе и стихах и оригинальные открытки

Поздравьте фармацевтов с праздником — собрали лучшие пожелания в прозе, стихах и яркие открытки ко Дню фармацевтического работника 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежегодно, в третью субботу сентября, на Украине отмечают День фармацевтического работника. Это профессиональный праздник всех, кто трудится в сфере фармации и ежедневно вносит вклад в сохранение здоровья нации. В 2025 году он выпадает на 20 сентября.

День фармацевтического работника был установлен Указом Президента от 7 сентября 1999 года в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины. Его цель — подчеркнуть значимость профессии фармацевта, аптекаря, провизора, а также всех специалистов, которые обеспечивают производство, исследование и поставку лекарств.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника 2025

З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку щирих привітань для фармацевтів і всіх причетних до цієї професії.

Привітання з Днем фармацевта у прозі

З нагоди професійного свята бажаю вам і вашим родинам благополуччя, тепла та гармонії. Нехай кожен день у вашій роботі супроводжується натхненням, успіхом і стабільністю. Щиро дякую за вашу турботу і професіоналізм, які допомагають людям щодня.

***

Вітаю з Днем фармацевта! Бажаю міцного здоров’я, удачі в роботі та завжди гарного настрою. Нехай ваша праця приносить задоволення, а люди дарують вам щирі слова вдячності!

***

Щиро вітаю вас із Днем фармацевтичного працівника! Дякую за вашу щоденну самовіддану працю, що допомагає зберігати здоров’я нації. Бажаю кожному, хто працює в сфері фармації, від аптекарів до науковців, міцного здоров'я, нових досягнень і втілення всіх задумів.

***

Вітаю з Днем фармацевта! Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення в роботі та фінансової стабільності. Нехай ваша праця буде винагороджена, а особисте життя сповнене тепла і щастя.

***

Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю вам успіхів у всіх справах, здоров’я, тепла в родині та гармонії в житті. Нехай кожен день дарує нові можливості та радість від роботи!

Привітання з Днем фармацевта у віршах

Ти в аптеці наш рятівник,

Здоров'я всім нам допомагаєш,

Вітаєм з днем фармацевта в цю мить,

Хай щастя і успіх тебе огортають!

*****

Ти фармацевт - це гордо і почесно,

Ліки й поради ти знаєш досконало.

Хай щастя тобі світить ясно й небесно,

І успіх тебе піднімає на крила!

*****

Хто розбирається в ліках,

Поглянувши лише тільки на рецепт,

Зрозуміє він одразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо

Миру, здоров’я, добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

Листівки до Дня фармацевта

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.