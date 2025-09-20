День фармацевта 2025 – найкращі привітання у прозі та віршах та оригінальні листівки

Щороку, у третю суботу вересня, в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Це професійне свято всіх, хто працює у сфері фармації та щодня робить внесок у збереження здоров’я нації. У 2025 році воно припадає на 20 вересня.
День фармацевтичного працівника було встановлено Указом Президента від 7 вересня 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Його мета — підкреслити значущість професії фармацевта, аптекаря, провізора, а також усіх спеціалістів, які забезпечують виробництво, дослідження та постачання ліків.
Привітання з Днем фармацевтичного працівника 2025
З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку щирих привітань для фармацевтів і всіх причетних до цієї професії.
Привітання з Днем фармацевта у прозі
З нагоди професійного свята бажаю вам і вашим родинам благополуччя, тепла та гармонії. Нехай кожен день у вашій роботі супроводжується натхненням, успіхом і стабільністю. Щиро дякую за вашу турботу і професіоналізм, які допомагають людям щодня.
***
Вітаю з Днем фармацевта! Бажаю міцного здоров’я, удачі в роботі та завжди гарного настрою. Нехай ваша праця приносить задоволення, а люди дарують вам щирі слова вдячності!
***
Щиро вітаю вас із Днем фармацевтичного працівника! Дякую за вашу щоденну самовіддану працю, що допомагає зберігати здоров’я нації. Бажаю кожному, хто працює в сфері фармації, від аптекарів до науковців, міцного здоров'я, нових досягнень і втілення всіх задумів.
***
Вітаю з Днем фармацевта! Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення в роботі та фінансової стабільності. Нехай ваша праця буде винагороджена, а особисте життя сповнене тепла і щастя.
***
Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю вам успіхів у всіх справах, здоров’я, тепла в родині та гармонії в житті. Нехай кожен день дарує нові можливості та радість від роботи!
Привітання з Днем фармацевта у віршах
Ти в аптеці наш рятівник,
Здоров'я всім нам допомагаєш,
Вітаєм з днем фармацевта в цю мить,
Хай щастя і успіх тебе огортають!
*****
Ти фармацевт - це гордо і почесно,
Ліки й поради ти знаєш досконало.
Хай щастя тобі світить ясно й небесно,
І успіх тебе піднімає на крила!
*****
Хто розбирається в ліках,
Поглянувши лише тільки на рецепт,
Зрозуміє він одразу ваш діагноз!
Звичайно, це фармацевт!
Ми від душі тобі бажаємо
Миру, здоров’я, добра!
Тебе сьогодні ми вітаємо!
Нехай не буде в житті зла.
Листівки до Дня фармацевта
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.