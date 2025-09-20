Практика судів
День фармацевта 2025 – найкращі привітання у прозі та віршах та оригінальні листівки

09:24, 20 вересня 2025
Привітайте фармацевтів зі святом — зібрали найкращі побажання в прозі, віршах і яскраві листівки до Дня фармацевтичного працівника 2025.
День фармацевта 2025 – найкращі привітання у прозі та віршах та оригінальні листівки
Щороку, у третю суботу вересня, в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Це професійне свято всіх, хто працює у сфері фармації та щодня робить внесок у збереження здоров’я нації. У 2025 році воно припадає на 20 вересня.

День фармацевтичного працівника було встановлено Указом Президента від 7 вересня 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Його мета — підкреслити значущість професії фармацевта, аптекаря, провізора, а також усіх спеціалістів, які забезпечують виробництво, дослідження та постачання ліків.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника 2025

З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку щирих привітань для фармацевтів і всіх причетних до цієї професії.

Привітання з Днем фармацевта у прозі

З нагоди професійного свята бажаю вам і вашим родинам благополуччя, тепла та гармонії. Нехай кожен день у вашій роботі супроводжується натхненням, успіхом і стабільністю. Щиро дякую за вашу турботу і професіоналізм, які допомагають людям щодня.

***

Вітаю з Днем фармацевта! Бажаю міцного здоров’я, удачі в роботі та завжди гарного настрою. Нехай ваша праця приносить задоволення, а люди дарують вам щирі слова вдячності!

***

Щиро вітаю вас із Днем фармацевтичного працівника! Дякую за вашу щоденну самовіддану працю, що допомагає зберігати здоров’я нації. Бажаю кожному, хто працює в сфері фармації, від аптекарів до науковців, міцного здоров'я, нових досягнень і втілення всіх задумів.

***

Вітаю з Днем фармацевта! Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення в роботі та фінансової стабільності. Нехай ваша праця буде винагороджена, а особисте життя сповнене тепла і щастя.

***

Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю вам успіхів у всіх справах, здоров’я, тепла в родині та гармонії в житті. Нехай кожен день дарує нові можливості та радість від роботи!

Привітання з Днем фармацевта у віршах

Ти в аптеці наш рятівник,

Здоров'я всім нам допомагаєш,

Вітаєм з днем фармацевта в цю мить,

Хай щастя і успіх тебе огортають!

*****

Ти фармацевт - це гордо і почесно,

Ліки й поради ти знаєш досконало.

Хай щастя тобі світить ясно й небесно,

І успіх тебе піднімає на крила!

*****

Хто розбирається в ліках,

Поглянувши лише тільки на рецепт,

Зрозуміє він одразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо

Миру, здоров’я, добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

Листівки до Дня фармацевта

яке сьогодні свято свято

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
